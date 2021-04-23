【新冠疫苗】深圳衛健委：國藥和科興「溝針」沒有問題

▲ 深圳市民較多選擇國藥疫苗，導致該疫苗供應緊缺，而科興則有剩

深圳3月份起推行全民接種新冠疫苗，國藥由於接種人數較多而供應緊缺，科興則有剩。深圳市衛健委昨日（22日）表示，國藥和科興可以混合接種，因為都屬滅活疫苗。但現階段仍應優先接種同一廠牌，「溝針」只建議在疫苗供應不穩、到外地出差等特殊情況下，找不到相同廠家疫苗打第二針時才考慮。

市衛健委副主任常巨平表示：「第一針打北京生物、第二針打北京科興沒有問題，因為兩款疫苗都是同一類型的新冠病毒滅活疫苗。」他又指，國家衛健委3月底公布新的接種技術指南，已提出相同的建議。他指，現階段仍建議接種同一廠牌的疫苗，深圳市民如果不想「溝針」，可以繼續等國藥供貨。

對於第一和第二針的接種時間，超過了官方建議的21天至56天，是否會影響效果，甚至要重新接種。常巨平指出，56天內只是建議，而非強制規定。根據目前證據分析，推遲接種一般不會影響預防效果，即使第二針間隔已超過了56天，也不用「從頭來過」，盡快補上即可。

會上又公布，深圳已設立疫苗接種點601個、中大型臨時接種點74個。截至本月21日，全市接種疫苗471.3萬劑次，接種391.5萬人，居全省首位。

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責任編輯：陳建錫

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