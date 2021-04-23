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【慎入，有畫面】內地初中刊物登驚悚詩歌引議 「半年前淹死的那個小孩衝我笑」

社會熱點 15:20 2021/04/23

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近日內地初中寫作專刊上刊登了一首被評為「驚悚」的現代詩，其中「半年前淹死的那個小孩衝我笑」的內容畫面感十足，令人不寒而栗，引起熱議。有家長稱其孩子看完「嚇壞了」。有專家指，對於此類有「成人化」傾向的作品，可相信兒童的判斷力，不必過於武斷地抵制。

日前一首名為《河》的現代詩，被刊登於內地初中寫作專刊《現代寫作》，內容如下：

晚上/

我拿手電筒往河裡照/

半年前淹死的那個/

小孩/

在水里寫作業/

他看見有光/

就抬起頭/

衝我笑。

    點擊圖片放大

有關作品引發熱議。中新網引述江蘇宿遷的張女士周二（20日）表示，該首詩畫面感很強，其孩子看到後「嚇壞了」。

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內地網民對此詩反應熱烈：

編輯是拍鬼片出身的嗎？

變鬼了都還要寫作業真的太慘了。

內媒報道，《現代寫作》為初中寫作專刊，以刊登考場作文為主，也有「現代詩」相關版面。而《河》的作者姓名及身份並未註明，創作背景也無從考究。

《南方日報》評論認為，家長若通過「想像」孩子的反應來表達的對詩歌的感受，有「過度保護」之嫌；學生作為該作品受眾應最有發言權，結果現在卻變成多為成人家長在「代表」兒童發言評價詩歌。評論指，要相信孩子有自己的判斷力和承受力；惟詩歌本身亦有「成人化」因素，防止兒童過度早熟亦無可厚非。

而紅星新聞則評論指，以完全屏蔽的方式確保孩子們有正向價值觀和審美觀，或讓其不能辨別「善惡美醜的危險」；應讓其正常接觸真實世界，學會分辨善惡美醜。因此，不必武斷地對有關作品作出抵制。

責任編輯：黃良潤

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