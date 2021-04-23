飲了板藍根免戴口罩？廣藥董事長「幽默」惹這結果（有片）

▲ 飲了板藍根免戴口罩？廣藥董事長「幽默」惹這結果

新冠肺炎疫情在內地雖受控，但全球疫情仍然嚴峻。廣州醫藥集團（廣藥集團）董事長李楚源19日在博鰲出席活動時宣稱，「白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴」。此話一出隨即引起官媒及民間一陣批評。

《中國青年報》報道，李楚源口中的「神藥」是白雲山板藍根，正是廣藥集團旗下的「拳頭產品」。

在同一場活動中，李楚源不僅揚言「白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴」，還將「火神山、雷神山、鍾南山、白雲山」並稱為抗疫中的「四座大山」。

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李楚源被指在講話中為自己主管的企業「貼金」，充滿了借疫情為自家產品「打廣告」的意味。

事後，李楚源雖宣稱是當時為了「活絡氣氛」開個玩笑，但輿論場討伐之聲仍然不絕，直指他有「誤導民眾」之嫌。

▲ 廣州醫藥集團（廣藥集團）董事長李楚源19日在博鰲出席活動時宣稱，「白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴」。

事實上，不少專業人士指出，板藍根有的「體外抑制藥效」、跟有抗疫功效根本是兩回事。疫情防控常態化的背景下，李楚源提出喝板藍根可不戴口罩，絕對不合適。

李楚源雷人言論不止一次

這不是李楚源第一次發表「雷人語錄」。李楚源在2017年《財富》國際科技大會上曾表示，喝王老吉能延年益壽，「據國家863計劃研究結果，喝王老吉可延長壽命大約 10%」。

此外，李楚源也在2018年的博鰲論壇上力捧自家的的「偉哥」產品，「金戈已從藥品變為老百姓需要的情趣用品」。

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板藍根對香港人並不陌生，2003年2月初沙士（非典型肺炎）仍未在香港爆發時，廣東已流傳有疫情，伴隨而來是多種抗疫偏方的出現，原本寂寂無聞的板藍根，被指能抗肺炎，瞬間聲名大噪，全城瘋搶板藍根。

這陣搶購板藍根的風潮一度蔓延香港，市面更流傳多張含板藍根的中藥方，市民爭相到藥房執藥。

同場回顧2003年內地民眾搶購板藍根沖劑情況：

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責任編輯：鄧國強

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