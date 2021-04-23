台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」

台積電周四（22日）舉行臨時董事會，通過斥資28.87億美元、折合224億港元擴充南京廠產能，規劃新增每年4萬片的產能，但聚焦28納米製程，以車用等芯片為主，以免觸及中美科技戰的爭議區域。

外傳台積電因台灣易缺水缺電，要移動產能至南京廠。台灣的經濟部周四表示，經與台積電查證其在台投資腳步「沒有放緩、只有加快」，且都是最先進的製程。

台積電在南京廠的投資則是在政府同意下進行，主攻落後目前先進製程的舊世代技術；台積電現行投資與未來規劃，仍重視台灣投資環境。

不涉7納米製程 淡化敏感性

台積電表示，南京廠擴產並投28納米成熟製程，主要因應目前全球從車用芯片擴及其他、包括遠距應用所需的芯片短缺，所進行的擴充需求。

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台積電南京廠擴建案，體現台積電會區域平衡布局，除赴美國設廠外，大陸廠也計劃擴建，並決定捨棄製程推進至7納米的計劃，轉進中美貿易戰中較不敏感的28納米製程。

台積電供應鏈透露，台積電南京廠所需的28納米設備，多數由台灣搬移到大陸，台積電此次一口氣通過在南京建置4萬片28納米產能，也呼應不少芯片設計公司表達希望擴充28納米產能的強烈要求。

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台積電28納米已獨霸長達7年之久，多年來未曾再擴建，即使台積電宣布3年將投入千億美元資本支出，也多數投入7納米以下先進製程，此次一口氣再砸28.87億美元，於南京廠擴建，對大陸市場目前需求最迫切的成熟製程，伸出援手。

台積電強調，南京廠擴建所需的資金，由南京廠獲利去支應，並非台灣增資支援。而規劃中的新增4萬片產能，今年下半年開始量產，2023年中達到4萬片全產目標。

責任編輯：鄧國強

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