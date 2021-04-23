內地為直播帶貨劃8條紅線 運營者須滿16歲

內地繼續加強治理互聯網企業和平台亂象。國家市場監督管理總局等七部門今日（23日）聯合發布《網絡直播營銷管理辦法》，為網絡直播營銷（直播帶貨）劃出8條紅線，並將網絡直播營銷中的「人、貨、場」，「台前幕後」各類主體，「線上線下」各項要素納入監管範圍。

指出現利用未成年人直播牟利等問題

國家網信辦有關負責人表示，直播帶貨作為一種新興商業模式和互聯網業態，近年來發展勢頭迅猛，在促進就業、擴大內需、提振經濟等方面發揮了積極作用，但同時出現了直播營銷人員言行失範、利用未成年人直播牟利、平台主體責任履行不到位、虛假宣傳和數據造假、假冒偽劣商品頻現、消費者維權取證困難等問題，有必要及時出台相應的製度規範。

刊登在網信辦的《辦法》明確提出，直播營銷人員和直播間運營者為自然人的，應當年滿16周歲，明確直播營銷行為8條紅線，突出直播間5個重點環節管理，對直播營銷活動相關廣告合規、直播營銷場所、互動內容管理、商品服務供應商信息核驗、消費者權益保護責任、網絡虛擬形象使用提出明確要求。

《辦法》稱，直播營銷平台應當建立健全風險識別模型，對涉嫌違法違規的高風險營銷行為採取彈窗提示、違規警示、限制流量、暫停直播等措施。

不得營銷假冒偽劣商品

直播營銷行為8條紅線包括：違反《網絡信息內容生態治理規定》第六條、第七條規定的；發布虛假或者引人誤解的信息，欺騙、誤​​導用戶；營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品；虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點贊量等數據流量造假。

知道或應當知道他人存在違法違規或高風險行為，仍為其推廣、引流；騷擾、詆毀、謾罵及恐嚇他人，侵害他人合法權益；傳銷、詐騙、賭博、販賣違禁品及管制物品等；其他違反國家法律法規和有關規定的行為。

《辦法》稱，國家七部門建立健全線索移交、信息共享、會商研判、教育培訓等工作機制，加強對行業協會商會的指導，對嚴重違反法律法規的直播營銷市場主體名單實施信息共享，依法開展聯合懲戒。

同時，《辦法》完善了民事、行政和刑事法律責任相銜接的體系化規定。違反本辦法，給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由網信等有關主管部門依據各自職責依照有關法律法規予以處理。該辦法自今年5月25日起施行。

受疫情影響，2020年中國直播電商進入「全民直播」時代。天眼查專業版數據顯示，截至2020年7月30日，中國有超過1.8萬家直播相關企業。直播之風亦吹到資本市場，超過100家上市公司爭相入局。

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責任編輯：蒯宇澄

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