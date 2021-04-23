美FCC要求廣播機構披露外國資助節目 聲明點名中國

▲ Jessica Rosenworcel指，部分美國節目正接受中國政府的資助

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日通過新規定，電視與廣播節目的內容如果由外國政府資助或提供，必須在播出時說明，以確保民眾被外國政府遊說時知情。FCC代理主席Jessica Rosenworcel聲明指，包括中國及俄羅斯等的外國政府，正在全美市場購買播放時段，這種情況在過去幾年急增。

中國外交部曾表示，媒體是各國之間增進理解的重要橋梁，應本著開放包容的精神看待媒體在促進國際合作中的作用，而非設置障礙及將問題政治化。

新規定要求，電視台出租頻道時，必須詢問承租人或製作節目單位是否與外國政府有關，如果肯定，無論是通過直接還是間接資助，資助者身份必須播出並記載在電視台公開文件上，亦開場和結尾時都要說明；根據租賃協議播放外國政府提供的節目的電台、電視台，必須在向FCC提交的文件中披露相關資訊。

FCC指，規定提高了節目的透明度，當有外國政府或代理人利用廣播頻道來遊說美國民眾時，必須確保後者完全知情。全美廣播事業者聯盟（NAB）支持FCC的目標，但認為新規定範圍太廣，為大部分沒播放相關節目的廣播機構造成負擔。

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責任編輯：陳建錫

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