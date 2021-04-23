  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國「去新疆化」被打臉？首季進口新疆產品不減反倍增

國情動向 17:05 2021/04/23

分享：

美國「去新疆化」被打臉？首季進口新疆產品不減反倍增

美國近期頻打「新疆牌」，禁止進口新疆棉花和番茄，不過中國海關總署數據卻反映，今年第一季新疆對美國直接出口不減反增，翻了一倍多，儘管封禁棉花，也缺乏高價商品，但最大宗的出口商品是抗癌藥物的化合物，其次是氨基酸。這表明美國供應鏈要「去新疆化」，說得到做不到。

《南華早報》引述中國海關總署統計，今年前三個月新疆對美出口額比去年首季增長113%，達6440萬美元。在美國政府發布新疆棉花禁令，後有H&M、Nike等企業抵制新疆棉花下，新疆產品輸美依舊翻倍成長。

【新疆棉花】新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」

【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）

觀察者網則報道，即便是跟疫情發生前的2019年第一季金額約4372萬美元相比，新疆對美出口額增長了近五成達46.5%。

分析師：美供應鏈「去新疆化」是痛苦過程

越制裁、新疆對美出口越增長，讓行業分析師也感到困惑與不解。觀察者網報道，從新疆首季對美出口清單中看出，除了價值幾十萬美元的服裝之外，棉花產品也確實沒有出現在其中。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而新疆對美出口的主要是化工產品和工業混合品，缺乏高價商品，其中最大宗的出口商品是一種廣泛用於抗癌藥物的化合物，其次是氨基酸。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易負責人尼克·馬里奧（Nick Marro）看到了新疆對美出口的另一面，他表示，反映出小規模的貿易量激增，對美國客戶而言，供應鏈被「去新疆化」恐將是痛苦的過程。

【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）

【新疆棉花】楊冪與adidas割席後　改穿70多元國產回力鞋

【新疆棉花】H&M不道歉被喊滾  品牌專家：他們只有兩條路可走

【新疆棉花】韓星Lisa突被內地雜誌撤照  疑因代言adidas出事

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新疆棉花】新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」
2021/04/22
【新疆棉花】新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」
BCI悄悄移除 抵制新疆棉花聲明
2021/04/15
BCI悄悄移除 抵制新疆棉花聲明
無印良品宣佈續用新疆棉花：實地視察無不妥
2021/04/15
無印良品宣佈續用新疆棉花：實地視察無不妥
【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）
2021/04/13
【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）
【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）
2021/04/09
【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）
人權 經濟 政治 中國市場 疫情 商品 H＆M 制裁 Nike 品牌

下一篇文章

美FCC要求廣播機構披露外國資助節目 聲明點名中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國曝最先進「反隱身」雷達 內媒：隱形戰機將無所遁形（組圖）
中國曝最先進「反隱身」雷達 內媒：隱形戰機將無所遁形（組圖）
美全面抗衡中國法案過關 京促美國「端正心態」（第二版）
美全面抗衡中國法案過關 京促美國「端正心態」（第二版）
「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）
「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）
【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理
【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理
美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）
美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）
中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破（多圖，有片）
中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破（多圖，有片）