趙立堅：核廢水排放不是日本家務 日方別再裝聾作啞

▲ 趙立堅在外交部記者會上，再次批評日本單方面決定將核廢水排海

日本擬將福島核廢水排入大海，引發中韓等周邊國家強烈反對。有專家提倡各國政府聯手對起訴日本，並索取賠償。中國外交部發言人趙立堅今日（23日）表示，核污染水處置問題不是日本的家務，日方不要再對反對聲音裝聾作啞。他再次反問日本：「核污水要是沒有公害，日本為甚麼不自己留著？」

趙立堅表示，有關專家的觀點側面反映出各國，特別是周邊國家各界對此事的高度關注和憂慮。中方還注意到，日本福島縣知事昨日（22日）向菅義偉首相提出，日本政府必須正視福島縣民眾反對核污水排海的聲音；南韓濟州道水產業協同組合長協會、漁船船東協會、水產業經營人聯合會等團體近期也發表聯合聲明，對日方決定表示強烈譴責；濟州島政府宣布將與南韓沿海市道聯合成立委員會，共同採取強硬應對方案。

趙表示，日本必須誠懇面對國內外這些質疑和反對，不能再繼續裝聾作啞。日本福島核污染和污染水處置問題，絕不是日本的家務事。日本不應對全球海洋生態環境和各國人民的健康安全置之不理，更不應將該由自身承擔的責任轉嫁給全人類。

他強調，如果日方執意將自身私利凌駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的第一步，「日本國內民眾不會答應，周邊國家不會答應，國際社會也不會答應。日本政府也必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史污點」。

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責任編輯：陳建錫

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