  • 29°C
香港時間 : 2021423日 (五) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙立堅：核廢水排放不是日本家務 日方別再裝聾作啞

國情動向 17:18 2021/04/23

分享：

趙立堅在外交部記者會上，再次批評日本單方面決定將核廢水排海

日本擬將福島核廢水排入大海，引發中韓等周邊國家強烈反對。有專家提倡各國政府聯手對起訴日本，並索取賠償。中國外交部發言人趙立堅今日（23日）表示，核污染水處置問題不是日本的家務，日方不要再對反對聲音裝聾作啞。他再次反問日本：「核污水要是沒有公害，日本為甚麼不自己留著？」

趙立堅表示，有關專家的觀點側面反映出各國，特別是周邊國家各界對此事的高度關注和憂慮。中方還注意到，日本福島縣知事昨日（22日）向菅義偉首相提出，日本政府必須正視福島縣民眾反對核污水排海的聲音；南韓濟州道水產業協同組合長協會、漁船船東協會、水產業經營人聯合會等團體近期也發表聯合聲明，對日方決定表示強烈譴責；濟州島政府宣布將與南韓沿海市道聯合成立委員會，共同採取強硬應對方案。

趙表示，日本必須誠懇面對國內外這些質疑和反對，不能再繼續裝聾作啞。日本福島核污染和污染水處置問題，絕不是日本的家務事。日本不應對全球海洋生態環境和各國人民的健康安全置之不理，更不應將該由自身承擔的責任轉嫁給全人類。

他強調，如果日方執意將自身私利凌駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的第一步，「日本國內民眾不會答應，周邊國家不會答應，國際社會也不會答應。日本政府也必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史污點」。

【日本核廢水】中國專家：與核廠一般排放有本質區別

【福島核廢水】中國衛星拍儲存罐 AI料容量178萬噸

【日本核廢水】北京宣布評估日本食品安全 「別以為有美國就吃了定心丸」

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

地緣政治 水質污染 外交 菅義偉 趙立堅 譴責 福島 濟州 核災 南韓

上一篇文章

中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破（多圖，有片）（第二版）

下一篇文章

美FCC要求廣播機構披露外國資助節目 聲明點名中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理
【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理
中國曝最先進「反隱身」雷達 內媒：隱形戰機將無所遁形（組圖）
中國曝最先進「反隱身」雷達 內媒：隱形戰機將無所遁形（組圖）
中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破（多圖，有片）（第二版）
中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破（多圖，有片）（第二版）
美全面抗衡中國法案過關 京促美國「端正心態」（第二版）
美全面抗衡中國法案過關 京促美國「端正心態」（第二版）
美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）
美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）
「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）
「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）