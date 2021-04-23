日防相指中國步步侵略 京斥信口開河、極不負責任

中日關係緊張升溫，日本防衛大臣岸信夫周四（22日）晚間表示，中國正在不顯眼的地方步步侵略，談及釣魚島周邊活動；又提到台灣情勢，認為台灣若被「赤化」，局勢恐怕會發現嚴重變化，強調希望台海問題可以和平解決。

在北京，外交部發言人趙立堅周五（23日）批評，這種言論完全是信口開河，極其不負責任，質疑「有這種人當道，誤導輿論」，怎麼能對中日關係樹立信心。

他重申，中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策；中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽。他促日方好好聽清楚，不要再就中國發展胡言亂語、誤導公眾。

他又強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法是行使本國固有權利。至於台灣問題純屬中國內部事務，中方絕不容許任何國家以任何方式插手干預。他批評，日方一些人發表涉台錯誤言論，充分暴露他們不願看到並千方百計企圖阻撓中國和平統一大業的陰暗心理，稱中國必須統一，也必然統一，「對此日方不要有非分之想」。

最後，趙立堅反指日本近代在亞洲四處侵略擴張，給包括中國在內的廣大受害國人民帶來深重災難。但直到今天日方仍不願誠實正視、反省侵略歷史，不時上演一幕幕否認、美化侵略歷史的政治鬧劇。他斥日方個別政客無視自身斑斑劣跡，卻大肆污衊中國，究竟意欲何為，值得世人高度警惕。他奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷，勿在錯誤的道路上越走越遠。

美日法下月聯合訓練 牽制中國

另外，岸信夫周五宣布，日本陸上自衛隊將與下月11至17日，與法國陸軍及美國海軍陸戰隊，將赴九州展開離島防衛作戰訓練，以提高離島防衛時的聯合作戰能力。

共同社引述分析認為，訓練旨在對中國的海洋活動加以牽制。中國也可能表達不滿。

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責任編輯：林佩怡

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