【中美角力】王毅強調中美要「平視」 提三大潛在合作領域

中美關係並未隨拜登新政府上台而趨於緩和，國務委員兼外長王毅認為，美國新政府對華政策仍未擺脫上屆政府的陰影，仍未走出對華認知的誤區，仍未找到與中國打交道的正確路徑。王毅同時警告，打「台灣牌」十分危險，是在「玩火」。

他還指出了中美合作的三大潛在領域：最突出的是共同應對氣候變化，最迫在眉睫的是合力防控疫情，最有潛力的是深化經貿交流。

王毅周五（23日）在北京與美國智庫組織、美國對外關係委員會（CFR）進行視像交流，他表示，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展，中國從不謀求世界霸權，中美一方的成功並不意味着另外一方必須失敗。

王毅指出，中方強調「平視」，要的就是一個平等。既不是俯視，也不必仰視，不能誰塊頭大、拳頭硬就說了算。中方不認為這個世界上有高人一等的國家，不接受熱衷從所謂「實力」出發，對其他國家發號施令。

認為民主不是可口可樂 全世界一個味道

王毅又指，合作才是應當堅持的正道，處理中美關係的正確思路，應該是加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗。

王毅提到，最近有論調將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，他認為民主不是可口可樂，全世界一個味道，指中國實行的社會主義民主政治是一種全過程、最廣泛的民主體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。而如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造對抗，只會引發動盪甚至災難。

王毅亦希望美國停止干涉中國的內政，主權和領土完整事關國家的核心利益，在這個重大原則問題上，中國不可能妥協退讓。他指，美方不能一邊在涉台、涉疆、涉港等問題上反復挑戰中方權益，一邊又指望中方在美方關心的問題上給予配合。

警告美打「台灣牌」是在「玩火」

他指出，美國打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。兩岸實現統一是歷史大勢。希望美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策底線。

在涉及新疆事務方面，王毅稱，涉疆事宜不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、反極端主義問題。歡迎美國朋友親身了解真實的新疆，而不是偏聽偏信謊言和謠言。在香港問題上，他指美方應該尊重中國政府為落實好「一國兩制」所作的努力。

另一方面，美國白宮周五表示，總統拜登將於6月前往英國和比利時，進行上任以來首次海外訪問。

白宮發言人普薩基表示，此行旨在「強調總統致力於恢復我們的同盟，重振跨大西洋關係，並與我們的盟友密切合作。」

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責任編輯：蒯宇澄

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