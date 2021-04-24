【新冠疫苗】鍾南山：正全力研發針對變異毒株的疫苗

對於全球出現新冠變種病毒，中國工程院院士鍾南山表示，中國新冠疫苗對南非變異毒株保護率有所降低，目前正全力研發針對變異毒株的疫苗。

鍾南山今日（24日）在廣州召開的中國工程院2021年醫學科學前沿論壇上表示，當前應對疫情遇到的主要矛盾是新冠病毒的變異。目前出現的變異毒株有來自英國、巴西、尼日利亞、南非等地。對於南非的b1351變異毒株，中國最常用的科興和國藥的疫苗，針對這一變異毒株的保護率有所降低。現在正在全力研發針對變異毒株的疫苗。

他指出，中國目前有近50種疫苗在研發過程中，全世界則有200多種疫苗正在研發。發展哪一種疫苗對預防工作更有利，力量能不能使用在刀刃上，也是面臨的重要問題。

鍾南山提到，目前全世界範圍內的新冠疫苗還有不少問題未解決，「比如，疫苗打了以後保護持續時間有多長？比如，打兩次甚至打三次，能不能進一步提高病毒的保護率？這都是需要解決的問題。」

鍾南山又對新冠疫苗注射產生的副作用問題表示非常關注，他指，比如在德國、奧地利、英國等有30多個正常人接受了腺病毒疫苗接種後，出現了血栓栓塞和血小板缺乏症。「為什麼這些病人會出現這些現象，與什麼因素有關係？如何避免出現這樣的副作用？這些都是擺在我們面前亟待解決的問題。」

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責任編輯：蒯宇澄

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