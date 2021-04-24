中國首輛火星車命名為「祝融號」 下月登陸火星（組圖）

國家航天局今日（24日）在中國航天日開幕啟動儀式上公布，中國首輛火星車命名為「祝融號」，五月中下旬將與「天問一號」的著陸器登陸火星。

央視新聞報道，即將登陸火星的首輛火星車，從去年8月向全球徵名，最後遴選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火10個名稱，進行公眾網路投票決定。

國家航天局今天在「中國航天日」正式公布，首輛火星車命名「祝融號」。官方表示，祝融被尊為最早的火神，象徵用火照耀大地，帶來光明。首輛火星車命名為祝融，寓意點燃星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空的接續探索和自我超越。

「祝融號」火星車的高度為1.85米，重約240公斤。設計壽命為3個火星月，相當於約92個地球日。「祝融號」將於火星上開展地表成分、物質類型分布、地質結構及火星氣象環境等探測工作。

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報道指，中國首次火星探測任務視在去年7月成功發射「天問一號」火星探測器，今年2月成功被火星捕獲，順利進入環火軌道。目前已經通過多次高分成像，完成預選著陸區高清影像資料獲取。「天問一號」著陸器將與「祝融號」火星車在五月中下旬啟動登陸火星。

天問一號已進「泊車」狀態 擇機5月軟著陸火星（組圖）

【天問一號】成功「太空剎車」進入火星軌道

「天問一號」影到高清相片 火星表面是這樣（組圖）

責任編輯：蒯宇澄

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