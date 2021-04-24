「乒乓外交」50周年 王岐山：中美合作是唯一正確選擇

中美關係陷於數十年來最低迷狀態，時值中美「乒乓外交」50周年，中方今日（24日）在北京高調舉行紀念活動。國家副主席王岐山表示，中美應從歷史中汲取靈感和動力，聚焦合作，管控分歧。97歲的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）亦透過視像致辭表示，期盼兩國人民能基於兩國在世界格局、經濟的重要性，彼此達成諒解。

王岐山：「乒乓外交」中美關係史佳話

中國人民對外友好協會、國家體育總局、中國美國人民友好協會今天在北京舉行中美「乒乓外交」50周年紀念活動。

國家副主席王岐山透過視像致辭，他指，「乒乓外交」是中美關係史上的一段佳話，以小球推動大球，開啟了中美關係正常化的歷史性進程。50年來，中美關係雖歷經風雨，但總體不斷前行。

他強調，當前，中美關係正處在重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。雙方要按照兩國元首除夕通話精神，從兩國人民福祉出發，從歷史中汲取靈感和動力，聚焦合作，管控分歧，推進各領域交流合作，推動兩國關係健康穩定發展。

基辛格以視像形式致辭時說，「乒乓外交」是個值得紀念的重要事件，「（給美國乒乓球隊的）的訪華邀請來得突然，並被美國媒體廣泛報導，中國領導人在其中表達了邀請美國人訪華的意願。後來，我們了解到是毛澤東主席親自指示邀請美國乒乓球代表隊訪華，他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定」。

基辛格：盼兩國人民達成諒解

基辛格稱，這個事件的重要啟示在於，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起。同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。

基辛格表示，在當前美中兩國圍繞某些重要問題上存在分歧之時，「這事件也代表了我們許多人對於未來的一份期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性，在彼此之間達成一種諒解」。他並強調，期待美中兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序。

據報道，中美各界人士約700人通過現場與會或線上視像方式參加紀念活動，包括「乒乓外交」亲历者李富榮、梁戈亮和美國乒乓球運動員朱蒂。中美體育界知名人士劉國梁、姚明、喬良、馬布里（Stephon Marbury）亦有出席。

小知識：什麼是「乒乓外交」？

中美關係在70年代肇始之際破冰。美國友華派人士奔走之下，1971年由中方邀請美國派乒乓球代表團到中國訪問，打破兩國1949年後互不往來的局面。美方代表團在同年4月10日踏足中國。

藉由這次的「乒乓外交」，美國國務卿基辛格與美國前總統尼克遜（RichardNixon）隨後陸續訪問中國，與中國商談建交事宜，最後在卡特（Jimmy Carter）擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。

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責任編輯：蒯宇澄

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