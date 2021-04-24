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中俄共建設國際月球科研站　將面向國際開放合作

國情動向 17:14 2021/04/24

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中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司周五（23日）聯合宣佈，中俄將共同建設國際月球科研站，將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放合作。

中國國家航天局和俄羅斯國家航太集團公司周五在南京召開國際月球科研站宣介會，中俄雙方發佈《中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司關於合作建設國際月球科研站的聯合聲明》。

《聲明》指，國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，在國際月球科研站的規劃、論證、設計、研製、實施、運營等方面開展合作，並歡迎在專案的各個階段，在任務的各個層級，以實物和非實物的形式參與國際月球科研站合作。

國家航天局副局長吳艷華表示，中國、俄羅斯將與其他國際夥伴一起，共同建設國際月球科研站。國際月球科研站將是中俄兩國為推動聯合國外空活動長期可持續發展做出的又一新的重要貢獻，中國國家航天局與俄羅斯國家航天集團公司秉持「共商、共建、共享」原則，推動國際月球科研站廣泛合作，共同推動人類航天科技發展和經濟社會進步。

另外，俄羅斯亦參與了中國「天宮空間站」的相關建設。日前，「天宮」太空站的「天和」核心艙已運抵海南文昌航天發射場，預料本月下旬發射。隨後首批3名進駐天宮空間站的宇航員也將搭乘神舟12號載人飛船升空，與天宮空間站對接並在空間站中逗留4到5個月，完成空間站的初期建設。

美國曾邀請俄羅斯參加美國的阿耳忒彌斯登月項目，後者預計將在2024年將航天員送上月球，並建立可供常態化駐留的月球基地。但俄國家航天集團總裁羅戈津明確回應稱，俄羅斯不會參與美國的登月計劃，因為美國將其變成一個龐大的政治項目。

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責任編輯：蒯宇澄

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