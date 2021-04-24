華為夥賽力斯賣車 兩日訂單突破3000輛

華為日前宣布與小康股份（滬：601127）旗下電動車企賽力斯合作賣車，取得不俗成績，僅開賣兩日，訂單已突破3000輛。

賽力斯官方公布，截至4月22日，賽力斯華為智選SF5兩日訂單已突破3000單。

4月19日在2021上海車展上，賽力斯正式發布「華為智選SF5」電動汽車。該款車為高性能電驅轎跑SUV，可實現續航180公里（NEDC）。共包含兩款車型，售價分別為21.68萬元（人民幣，下同）和24.68萬元。雖然該車並非華為打造，但其電驅系統、車機與音頻系統均由華為提供。

該車從4月21日起線上線下同步開啟預定，渠道包括賽力斯體驗中心、華為體驗店、華為商城以及賽力斯官方App。

華為消費者業務首席執行官余承東早前坦言，華為手機業務受到影響，思來想去，賣車可以彌補手機業務銷量受到影響造成利潤下滑問題。

他曾說：「中國每年（賣）3000萬台車，未來會更多，即便只做中國市場，每年能從每台車上平均獲得1萬元的收入也足夠了。」

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責任編輯：蒯宇澄

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