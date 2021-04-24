  • 26°C
香港時間 : 2021424日 (六) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為夥賽力斯賣車 兩日訂單突破3000輛

經濟脈搏 17:26 2021/04/24

分享：

華為日前宣布與小康股份（滬：601127）旗下電動車企賽力斯合作賣車，取得不俗成績，僅開賣兩日，訂單已突破3000輛。

賽力斯官方公布，截至4月22日，賽力斯華為智選SF5兩日訂單已突破3000單。

4月19日在2021上海車展上，賽力斯正式發布「華為智選SF5」電動汽車。該款車為高性能電驅轎跑SUV，可實現續航180公里（NEDC）。共包含兩款車型，售價分別為21.68萬元（人民幣，下同）和24.68萬元。雖然該車並非華為打造，但其電驅系統、車機與音頻系統均由華為提供。

該車從4月21日起線上線下同步開啟預定，渠道包括賽力斯體驗中心、華為體驗店、華為商城以及賽力斯官方App。

華為消費者業務首席執行官余承東早前坦言，華為手機業務受到影響，思來想去，賣車可以彌補手機業務銷量受到影響造成利潤下滑問題。

他曾說：「中國每年（賣）3000萬台車，未來會更多，即便只做中國市場，每年能從每台車上平均獲得1萬元的收入也足夠了。」

華為抵禦美圍堵：旗艦店破天荒賣車  首登場是這款（第二版）

華為手機首季銷量跌出全球Top 5 小米、vivo急增逾八成

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

電動車 汽車 小康股份（滬：601127） 華為 上海 中國市場 中國

下一篇文章

台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平視察後 清華大學成立芯片學院打造國產芯片
習近平視察後 清華大學成立芯片學院打造國產芯片
台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」
台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
特朗普曾誇「世界八大奇跡」 富士康美廠投資縮剩零頭
特朗普曾誇「世界八大奇跡」 富士康美廠投資縮剩零頭
台積電傳用大陸廠房「解渴」 2萬芯片遷南京生產
台積電傳用大陸廠房「解渴」 2萬芯片遷南京生產
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算