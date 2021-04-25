中國研建小行星防禦系統  或成「拯救地球神器」

西方近年積極探索監察、防禦小行星的技術，以應付地球一旦再遇上天體物質撞擊危機，如今中國亦擬涉足相關科學領域。中國國家航天局局長張克儉周六（25日）在南京一場活動中透露，中國將研究建立抵禦接近地球（近地）的小行星的防禦系統。

張克儉當天在南京舉行的「中國航天日」紀念活動上致詞時表示，指站在新的歷史起點，中國航天將論證實施探月工程四期、行星探測工程、建設國際月球科研站，以及近地小行星防禦系統，拉開新時代探索宇宙的新序章。

但他沒有就此作出更詳細的闡述。外媒注意到，張克儉提到的「近地小行星防禦系統」，是一種較新說法。

西方已積極研究應對小行星

內地觀察者網報道，「近地小天體調查、防禦與開發問題」其實在2019年6月，已入選第二十一屆中國科協年會20個重大科學問題和工程技術難題。

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所為小行星，是指天體形成時的裂留物，可小至數公里、但也可巨大至1000公里；目前太陽系已有約95.9萬顆小行星被確認，絕大部份按軌跡運行，對地球沒威脅，但個別近地小行星，卻仍有撞擊地球、造成大災難的可能。

西方針對小行星的研究探測，已有多年歷史。其中，歐洲太空總署​去年簽署一項價值1億5600萬美元的協議，修建一艘太空船，與美國航空航天局共同研究預防一顆小行星衝撞地球的方法。

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中國航天科技集團五院首席研究員龔自正此前指出，中國在小行星防禦領域的研究起步不久，在小行星監測預警、在軌處置等技術方面，與國外差距較大。

小行星撞地球 或引發絕世災難

他呼籲，中國應盡快建立國家級近地小行星防禦協調中心，組織協調小天體監測預警、危害評估、安全防禦和應急處理，牽頭制定中國小天體防禦體系的發展路線圖。

據了解，目前中國小行星探測任務已經公佈，計劃利用10年左右時間開展近地小行星2016 HO3伴飛探測和採樣返回，並對主帶彗星133P進行繞飛探測。

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《中國科學：信息科學》今年2月刊發了李海濤、劉建軍、陳少伍等學者的文章《構建我國近地小行星探測雷達系統的需求與技術途徑探討》。

其中提出，中國地處東半球，如果建設近地小行星探測雷達系統，可以與西半球美國的兩部行星雷達形成覆蓋時段上的互補，能夠對有撞擊地球威脅的近地小行星實現連續跟蹤監測，大幅度提高識別和評估的效率。

專家：中國推進一項小行星科研計劃

至於如何應對小行星一旦衝擊地球，科學家的構想包括核爆、動能撞擊、激光燒蝕、離子束牽引、引力拖曳、質量驅動等，破壞小行星的結構或者偏轉小行星的軌道。

新華社則援引中國科學院院士葉培建的話說，中國正在推動一項計劃，讓一個太空探索器在一顆接近地球的小行星上著陸，蒐集樣品，然後飛回地球釋放一個含有這些樣品的艙體，再繼續飛往另一個彗星進行環繞探索。

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葉培建說，這項計劃可能需要十年時間才能完成。

路透社又報道，中國近年來將宇宙探索列為一項優先要務，計劃在2045年前完成一項計劃，每年進行幾千次太空飛行，把幾萬噸的物資和乘客送進太空。

責任編輯：鄧國強

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