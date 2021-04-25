解放軍075兩棲艦罕曝演練 被稱奪島利器（多圖，有片）

▲ 解放軍075兩棲艦罕曝演練 被稱奪島利器

中共總書記、中央軍委主席習近平周五（23日）在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式，其中一艘，為被視作對台海、對南海局勢有重要意義的首艘075艦－－海南艦。而中央電視台曝光了這艘兩棲攻擊艦稍早前的訓練情況，展示新艦「肌肉」。

央視軍事頻道的「國防軍事早報」欄目，近日披露海軍首艘075型兩棲攻擊艦的訓練畫面。此艦為海南三亞基地周五舉行儀式，習近平親自視察啟用、舷號為31的海南艦。

央視畫面中，075型兩棲攻擊艦進行了包括直-8直升機起降、「野馬」氣墊艇及兩棲戰車出入塢艙等訓練。

海南艦為首艘入列的075兩棲攻擊艦

新浪軍事報道指，海南艦爲首艘入列的075型兩棲攻擊艦，可與航母形成特混編隊，具備很強奪島能力。

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內地軍事評論員宋忠平表示，075兩棲攻擊艦是中國最新一代兩棲作戰的武器裝備，此前的071船塢登陸艦側重於海上登陸，且搭載的直升機數量及垂直登陸能力有限；而075兩棲攻擊艦則更注重艦載直升機的垂直登陸，以及艦載航空兵的火力打擊能力。

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他指出，因此如果075兩棲攻擊艦和071船塢登陸艦形成兩棲打擊群，一起發力會形成強大的兩棲打擊能力，可在島嶼作戰及兩棲投送中發揮重大作用。

專家：具有很強奪島能力 能應對台海

宋忠平又認爲，075兩棲攻擊艦雖然部署在南海艦隊，但也會多方向、多目標使用，未來如果需要，在南沙島礁、東沙群島，甚至台灣島及澎湖列島都有施展空間。他並稱：

075和071形成的兩棲打擊群具備很強的奪島能力，加上陸基航空兵和航母戰鬥群的配合，使得解放軍在奪島過程中形成更強的聯合作戰能力。

而此前，在23日時值中國海軍建軍72周年，習近平在海南三亞軍事基地出席3艘主戰艦的交接及啟用儀式，當中除了長征18號潛艇、大連艦外，也包括今次參與演訓的海南艦。

▲ 習近平出席３艘新艦啟用儀式。

075海南艦演訓情況：

習近平視察三艘新艦：

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責任編輯：鄧國強

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