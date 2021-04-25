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自吹設量子醫學院  「中國國學院大學」被揭山寨遭查封

社會熱點 17:41 2021/04/25

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內地再現山寨大學，今次涉事的院校更自稱是「國家級」。北京市民政局執法人員周五（23日）對非法社會組織——「中國國學院大學」予以取締。至此，又一家「國字頭」非法社會組織被查封。據了解，這家「野雞大學」還偽造了國家部委公文，又自稱設有「量子醫學研究院」等機構。

新華社報道，今年1月28日，民政部接到群眾舉報，「中國國學院大學」涉嫌未經登記，擅自以民辦非企業單位名義進行活動後，將相關活動線索移送至北京市民政局，並指定由北京市民政局查處。2月1日，北京市民政局對「中國國學院大學」立案調查。

經執法人員調查，「中國國學院大學」對外宣稱是文化部批准成立的傳統文化高端教育學府，以「弘揚國學、傳承文化」為內容，已被納入聯合國全球和諧聯盟、世界和諧基金會。

「野雞大學」偽造國家部委公文

同時，該組織還對外宣稱有校區、校歌、畢業證書等，是目前國內外唯一具有授國學學士、碩士、博士學位的國際連鎖型文化教育實體學院。

「中國國學院大學」還偽造了國家部委公文、登記證書，私刻印章，並發布帶有「中國國學院大學」的所謂「紅頭文件」。

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據報道，一系列光鮮亮麗的背後，掩蓋不住其本質：通過設立分支機構、舉辦揭牌儀式、頒獎活動等方式收取費用是「中國國學院大學」騙錢斂財的主要方式。

「中國國學院大學」對外宣傳有90餘家分支機構，執法人員經過調查查實70家。這些分支機構分布在北京、天津、廣東、山東等地，業務範圍涵蓋儒學、孔學、周易學、國醫藥、少林武學等傳統國學以及量子學等領域。

「中國國學院大學國醫藥生命科學院量子醫學研究院」是「中國國學院大學」的分支機構之一，該機構打著「量子科學」的幌子，宣稱可以通過激發人體自愈系統及機體的自我修復功能，從而根治疾病、逆轉衰老。

報道指出，目前，「中國國學院大學」常務副校長龔某某、張某某已被公安機關羈押。

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責任編輯：鄧國強

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