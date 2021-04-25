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環時解讀德國5G新法：他們對華為立場倒退

國情動向 18:35 2021/04/25

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環時解讀德國5G新法：他們對華為立場倒退

德國聯邦議院當地時間周五（23日）通過了一項更爲嚴格的5G網絡安全立法。儘管德國政界稱新法不針對中國電訊設備巨頭華為公司，但有中國學者指，德國未來審視是否採用哪些5G設備時，考慮的因素已不僅是「技術」、還加上「安全」原則，德國對華為的立場實際是倒退了。

華爲德國分公司公關部門負責人宋可騰表示，德國5G新法意味著所有設備服務供應商，都要符合更高並且統一的安全標準。

根據德國媒體報道，德國聯邦議院新批準的「信息技術安全法2.0」將對5G技術「不可信賴」的供應商所發揮的作用加以限制，並要求電信運營商在簽署關鍵5G組件合同時，知會德國政府。

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此外，該安全法還賦予政府阻止簽署5G合同和下令拆除已安裝5G設備的權力。

中國專家 德國未來考慮因素是技術＋安全

報道援引德內政部長澤霍費爾的話稱，「如果供應商不值得信賴，就可以拒絕使用（他們提供的）關鍵部件」；議員們補充說，關鍵5G組件的使用今後必須符合德國、歐盟和北約的「安全政策目標」。

德國基民盟議員貝恩施蒂爾23日強調，新安全法並不針對華爲公司，但德媒認爲，該法爲將華爲排除在德5G網絡建設之外「提供了更廣泛的法律基礎」。

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中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建24日在接受《環球時報》採訪時表示，德國雖然對5G及華爲的態度不像有些歐洲國家變化得那麽快，但實際上也一直在變動之中。

他指出，此次德國聯邦議院通過的信息技術安全法，公開把「國家及內政安全」作爲一項標準，說明今後在這一問題上德國將不再僅考慮所謂的技術原則，而是「技術加安全」的原則，因此，德國在這一問題上的立場相比過去是有所倒退的。

德國做法  已進一步接近英法等歐洲國家

環球時報援引政治新聞網認爲，經過多年的爭論，這些規定使柏林方面在監管敏感網絡技術上的做法進一步接近法國、英國等歐洲國家。

即便如此，實施這些規則仍然需要政治意願。崔洪建說，「考慮到德國將於今年9月舉行聯邦議院選舉，如果未來中德乃至中歐關系得到很大改善，該法律在具體實施過程中也是有很大裁量空間的」。

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責任編輯：鄧國強

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