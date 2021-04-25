美艦長翹腳盯遼寧艦  入選中國海軍圖集藏玄機（多圖，有片）

美國海軍早前展示照片，顯示美國驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長翹著腳，眺望解放軍「遼寧艦」航母，此舉被視為對中國不友善。但出乎意料的是，解放軍挑選了這張照片，列入海軍建軍72周年的歷史圖集。《環球時報》解讀稱，這或許展示了中國的自信。

《環球時報》指出，今年4月23日是解放軍海軍建立72周年，海軍政治工作部宣傳文化中心的官方公眾號「人民海軍」，推出一組策劃，選出72張圖片展示了從1949年至2021年來，人民海軍每一年裡最為重要或最有代表性的事件。

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其中，第72張圖片讓外界感到意外。因為內容就是今年4月美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦在南海航行，美軍艦長「翹腳」坐著、與副手眺望不遠處的遼寧艦。

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從美軍角度，可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。當時，引起不少內地網絡議論，認為美方此舉挑釁意味濃厚。

《環球時報》曾經暗批，「美軍工作風格比較散漫」。如今，官方給的入選原因是「這是充分展示出人民海軍的自信和開放」。

報道稱，這張照片出現在官方宣傳圖集中是意外的，意外之處在於，首先作者是美國軍方攝影師，其次，照片最早被刊登在美軍官方網站，最為特別之處則在於這張照片被賦予的「言外之意」。

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▲ 解放軍挑選了這張照片，列入海軍建軍72周年的歷史圖集。《環球時報》解讀稱，這或許展示了中國的自信。

《環時》指，諸如美軍故意對外公佈「輕鬆」監控解放軍的照片，目的是凸顯美軍「並不將遼寧艦戰力放在心上；美國正在對遼寧艦進行認知戰，彰顯遼寧艦 並非美軍的威脅」。

截至目前，中國官方沒有對這張照片做出任何回應，這次照片「入選」人民海軍72歲生日官方紀念圖集或許算是一次「非正式」回應。

分析人士也指出，官方選擇這樣一張特別照片作為2021年的代表事件並非偶然，這次入選首先展示出人民海軍的自信和開放的姿態，作為一個國際性軍種，選擇一張外軍尤其是美軍隨軍攝影師拍攝的照片，來展示中國海軍的發展壯大恰到好處。

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報道進一步稱，中美雙方對於這張照片展示場景的時間、地點、主角是一致的，比較而言，中國海軍很大方地承認了「近距離接觸」，這表明相關操作很專業、自信。 微妙的差異之處在於「誰監測了誰」。

《環時》解釋，此前因為美軍是發佈者，自然而然會被分析為「美軍在監測遼寧艦」，實際上這也許是海上「無間道」，當時遼寧艦同樣將美艦作為監測物件，美艦甚至可能成為訓練中的實際目標。

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分析人士認為，第72張照片目前雖然是圖集的最後一張照片，同時也是一個新的開始。中國航母在國際海域和美軍相遇的幾率會越來越多，「不僅是菲律賓海，還有印度洋等，中國的雙航母編隊會越走越遠，希望美軍的攝像師能有更多的記錄。

另一方面，歐盟對外行動署發言人當地時間24日發表聲明，指近期南海局勢緊張，中方船隻在牛軛礁附近活動「危及該地區和平與穩定」央視軍事頻道的「國防軍事早報」欄目，近日披露海軍首艘075型兩棲攻擊艦的訓練畫面。。

對此，中國大陸駐歐盟使團表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業區和避風點，「近期中方漁船在那裡作業、避風合理合法，何來危及地區和平與穩定之說」？

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責任編輯：鄧國強

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