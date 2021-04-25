上海難買新樓 當局再出新政：認購延至7天

上海樓市調控再加碼。針對新樓認購亂象，上海市房管局規定，所有商品房上市銷售，至少在認購前三天公示認購地點、時間等，且認購時間將由原來的5天延長至7天。

上海再集中上市1.4萬套新房

上海房地產交易中心網站「網上房地產」今日（25日）公示，近期上海將集中上市一批新建商品住房，共47個項目近1.4萬套房源，總面積約156.7萬平方米，目前已完成價格備案。

此次集中上市樓盤，是自「滬十條」、「滬七條」等房地產市場調控政策落地以來，上海第二次以集中批量供應的方式推出房源。

上海市房管局介紹，此次上市的房源中大部分為剛需盤，單套面積100平方米以下的佔比約三分之二，31個樓盤的備案均價為每平方米6萬人民幣以下。

不過，批量集中供應同時，上海出現認購亂象。據內媒報道，近日有當地購房者反饋稱，有樓盤在認籌日當天，售樓處大門緊閉，銷售人員集體「失踪」，無法進行認購。此外，有開發商用多種手段勸退購房者，以使降低認籌率，也有開發商篩選客戶，優先高首付客戶。

整治開發商設置障礙「篩選」客戶

據內地「澎湃新聞」從上海市房管局獲悉，上海市房地產行業主管部門進一步加強了商品房銷售秩序監管，將認購時間由原來的5天延長至7天，並要求所有上市銷售項目至少在認購前三天，通過「網上房地產」公示認購地點、時間等信息。

同時，規範認購材料，規範認購所需材料清單，並在認購規則中明確；此外，凡發現開發企業設置障礙「篩選」客戶等違規行為，加大整治力度。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，認購時間延長更好地保證了剛需群體的購房需求，如果沒有將信息及時公示，會讓一些符合購買條件的人錯失良機。同時，也防止開發商利用信息不對稱把一些付款好乃至一次性付全款的客戶篩選出來，從而達到更好的回籠現金流的目的。

張波表示，開發商或銷售人員在價格既定的情況下，試圖挑選更好的客戶，應當理解。問題是買房人不得其門而入，社會影響太壞，從某種意義上說，還助長了樓市的飢餓情緒，與「穩預期」初衷相悖。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道