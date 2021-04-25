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【大灣區】廣東十四五規劃出爐  「三馬車」驅動粵港澳深化合作

國情動向 23:04 2021/04/25

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廣東十四五規劃出爐  「三馬車」驅動粵港澳深化合作

廣東省政府周日（25日）公布《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，明確「十四五（2021-2025）」期間，廣東將全力推進粵港澳融合發展，以規則銜接為重點推進粵港澳合作，推進跨境要素高效便捷流動和高標準市場規則體系加快建立，攜手港澳打造國際一流灣區和世界級城市群。

根據廣東十四五規劃的文本整理，廣東在今後五年間，將循三方向推動港澳合作：

  • 粵港澳跨境要素便捷流動
  • 攜手港澳構建高標準市場規則體系
  • 建設粵港澳重大合作平台

當中在推進粵港澳跨境要素便捷流動的領域，廣東十四五規劃提出，將要大力實施「灣區通」工程，聚焦食品安全、環保、旅遊、醫療、交通、通關等重點領域，以點帶面、深入推動三地規則銜接。

探索建立粵港澳三地跨境大數據中心，加快推進信息網絡基礎設施建設，推進數據資源匯聚、流通與共享；開展數據跨境流動安全管理試點，探索建立既便利數據流動又確保安全的機制。

軟硬件上 促粵港澳跨境流動更便利

為跟港澳構建高標準市場規則體系，廣東在十四五中提出，將在內地與香港、澳門《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下，進一步擴大對港澳服務業開放，深化教育、文化、醫療、法律、建築等專業服務業領域合作。完善三地政府推進大灣區建設溝通協調機制，進一步推動信息互通、工作互動。

【大灣區】韓正：要紮實推進粵港澳重大合作平台建設

「香港作用下降」要有危機感 經濟學家吳曉求談大灣區

據報，廣東將推動職業資格和行業標準互認，支持擴大跨境執業的資格准入範圍，推動重點領域以單邊認可帶動雙向互認，為港澳專業人士在大灣區內地執業創造更多便利條件。

至於粵港澳重大合作平台建設方面，廣東提出支持廣州、深圳、佛山、江門等地的重大平台建設。廣東將支持廣州南沙打造粵港澳全面合作示範區，高水準建設南沙粵港深度合作園等平台載體。

科技合合上　包括廣州穗港智造合作區等

同時，廣東將加快推進深圳前海深港現代服務業合作區開發建設，依託河套深港科技創新合作區打造高端科技創新合作高地。攜手澳門積極推進橫琴粵澳深度合作區建設，促進澳門經濟適度多元發展。廣州穗港智造合作區、佛山三龍灣高端創新集聚區、順德粵港澳協同發展合作區、江門華僑華人文化交流合作重要平台建設。

粵港澳合作平台上，將引進港澳科技研發、新興產業、現代服務業、醫療教育等方面的資源。

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責任編輯：鄧國強

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