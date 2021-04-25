【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室

廣東十四五規劃和2035年遠景目標綱要周日（25日）正式發布，其中訂立目標，廣東到2025年GDP約爲14萬億元（人民幣，下同），創新強省建設要取得新突破，全社會研發經費投入年均增長10%左右，粵港澳大灣區國際科創中心建設取得階段性成效。

廣東省政府新聞辦發布會上，廣東省科學技術廳副廳長鄭海濤表示，十四五（2021-2025）期間，廣東將對標全球主要科學中心和創新高地，推動建設大灣區綜合性國家科學中心，重點解決「卡脖子」基礎研究和顛覆性研究，實現從0到1的重大原始創新突破。

推動建設大灣區綜合性國家科學中心

在強化戰略科技力量方面，廣東將對標全球主要科學中心和創新高地，推動建設大灣區綜合性國家科學中心，著力打造以國家實驗室爲核心、以省實驗室爲中堅力量，以各級重點實驗室、粵港澳聯合實驗室、企業實驗室及各類專業實驗室爲支撐的研究平台體系。

廣東十四五規劃出爐 「三馬車」驅動粵港澳深化合作

【大灣區】韓正：要紮實推進粵港澳重大合作平台建設

廣東十四五規劃中提出增強基礎研究能力，加大基礎研究投入，健全政府投入爲主、社會多渠道投入機制，到2025年實現3個「10%」：

全社會研發經費投入年均增長10%左右

爭取全社會基礎研究經費投入佔研發經費比重達到10%

財政科學技術支出中用于基礎研究的支出比重超過10%

激發企業技術創新活力方面，發揮廣東高新技術企業數量多、結構好、能力強的突出優勢，更加注重發揮企業的創新主體作用，鼓勵企業牽頭組建創新聯合體，積極探索建立科技攻關新型舉國體制的「廣東路徑」，加快核心技術和零部件研發，加快科技成果轉化應用。

【博鰲論壇】鄭永年倡組「南海經濟圈」抗美 涵蓋大灣區與台灣

「香港作用下降」要有危機感 經濟學家吳曉求談大灣區

打造科技創新人才高地方面，廣東將實施更加開放的科技人才政策，推動優化完善大灣區境外高端人才和緊缺人才個人所得稅優惠政策。

十四五時期 廣東GDP增速能超5%

廣東省發改委副主任黃恕明則表示，廣東擁有較爲完整的產業體系，工業產業基礎堅實，但還存在工業增加值佔GDP比重下滑、部分產品核心技術和關鍵零部件對外依存度高等問題。「接下來，將著力推動制造業高質量發展，大力提升現代服務業發展能級，加快數字化發展，以及強化金融對產業發展的支持」。

另外，黃恕明又表示，十四五時期實際廣東省的GDP增速具備超過5%的條件，同時，這一設定也預留了一定空間。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解