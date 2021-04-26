  • 23°C
香港時間 : 2021426日 (一) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《浪跡天地》奪最佳電影及最佳導演 趙婷領獎時提《三字經》（有片）

社會熱點 11:14 2021/04/26

分享：

「浪跡天地」（Nomadland）奪奧斯卡最佳電影獎，同時該片導演趙婷（Chloé Zhao）亦摘最佳導演桂冠，成為繼台灣的李安和韓國的奉俊昊之後，第3位獲此殊榮的亞洲導演，也是奧斯卡史上第二位最佳導演女性得主。

第93屆奧斯卡頒獎典禮於本港時間早上8時舉行。獲最佳導演提名的還包括《Minari》（《農情家園》）導演鄭李爍、《Promising Young Woman》（《花漾女子》）導演艾莫芮德·芬諾、《Mank》（《曼克》）導演大衛·芬奇以及《Another Round》（《醉美的一課》）導演湯瑪斯·凡提柏格。

生於北京的趙婷在獲獎感言中還特別提及《三字經》對自己的影響。她用中文說出「人之初，性本善」，說「把這個獎獻給所有在艱難環境中，能堅守內心善意，並相信他人善意的人。」

趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪

甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說

趙婷現年38歲，是內地知名女星宋丹丹的繼女，父親是知名國企首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉 。趙婷生於北京，曾留學英、美，接受西方教育。她中學時期於倫敦就學，大學時期在美國學習政治學，後於紐約大學修讀電影系碩士課程。

《浪跡天地》由法蘭絲麥杜曼 （Frances McDormand）領銜主演，劇中女主角是一位因所住的一座企業小鎮經濟崩垮，失去一切，決定在美國中西部踏上流浪旅程的中年婦女。女主角後半生四處旅行「做散工」、以露營車為居，過程中結識了不少朋友，而自由自在的生活亦讓她重新體會人生及自由的意義。法蘭絲麥杜曼獲最佳女主角獎。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

露營 經濟 電影 亞洲 台灣 奧斯卡 英國 李安 導演 奉俊昊

上一篇文章

【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平

下一篇文章

趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
中國首輛火星車命名為「祝融號」 下月登陸火星（組圖）
中國首輛火星車命名為「祝融號」 下月登陸火星（組圖）
【新冠疫苗】鍾南山：正全力研發針對變異毒株的疫苗
【新冠疫苗】鍾南山：正全力研發針對變異毒株的疫苗
華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）
華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）