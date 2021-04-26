《浪跡天地》奪最佳電影及最佳導演 趙婷領獎時提《三字經》（有片）

「浪跡天地」（Nomadland）奪奧斯卡最佳電影獎，同時該片導演趙婷（Chloé Zhao）亦摘最佳導演桂冠，成為繼台灣的李安和韓國的奉俊昊之後，第3位獲此殊榮的亞洲導演，也是奧斯卡史上第二位最佳導演女性得主。

第93屆奧斯卡頒獎典禮於本港時間早上8時舉行。獲最佳導演提名的還包括《Minari》（《農情家園》）導演鄭李爍、《Promising Young Woman》（《花漾女子》）導演艾莫芮德·芬諾、《Mank》（《曼克》）導演大衛·芬奇以及《Another Round》（《醉美的一課》）導演湯瑪斯·凡提柏格。

生於北京的趙婷在獲獎感言中還特別提及《三字經》對自己的影響。她用中文說出「人之初，性本善」，說「把這個獎獻給所有在艱難環境中，能堅守內心善意，並相信他人善意的人。」

趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪

甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說

趙婷現年38歲，是內地知名女星宋丹丹的繼女，父親是知名國企首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉 。趙婷生於北京，曾留學英、美，接受西方教育。她中學時期於倫敦就學，大學時期在美國學習政治學，後於紐約大學修讀電影系碩士課程。

《浪跡天地》由法蘭絲麥杜曼 （Frances McDormand）領銜主演，劇中女主角是一位因所住的一座企業小鎮經濟崩垮，失去一切，決定在美國中西部踏上流浪旅程的中年婦女。女主角後半生四處旅行「做散工」、以露營車為居，過程中結識了不少朋友，而自由自在的生活亦讓她重新體會人生及自由的意義。法蘭絲麥杜曼獲最佳女主角獎。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道