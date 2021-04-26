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【中美關係】美國拉老三打老二 印太戰略回到亞太

國情動向 09:49 2021/04/26

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美國總統拜登白宮會見日本首相菅義偉，有一幕網民議論紛紛。兩人坐到餐桌旁，面前均有一個精致漢堡包，但都沒有吃。菅義偉戴着口罩，雙手放桌上，身子微微傾前，一個尚算是準備用餐的姿勢。拜登卻手放大腿，背靠椅而坐，臉上還戴着一黑一白兩個口罩。是的，縱兩人開記者會時都脫了口罩，但美方確在防着日本人。對於這「午餐」，菅義偉解釋，他們談得太起勁，都忘記了去碰漢堡包。

    點擊圖片放大

美日關係確是親密非比尋常，這雖不對等，但日本人並不介意為美所用。拜登已選中日本，作為遏制中國的「首席盟友」。日本看來欣然接受，因這意味日本迎來了，美國開綠燈下的另一戰略機遇期，地位可能大躍進。

菅義偉今次成為拜登執政白宮首位客人，給足主人面子，形容曾在日本投個兩枚原子彈的美國，是日本「最好朋友」。他更罕見迎合美方，在日美52年來首份聯合首腦文件中提到台灣，並以人權議題點名對中國施壓，打破了日本多年來雖就歷史、領土問題與中國偶有衝突，但鮮有跟西方一樣以人權話題批評中國的習慣。

美日聲明後 菅義偉：日本不會軍事介入台海衝突

趙立堅：核廢水不是日本家務 別再裝聾作啞

但相比美日聯合聲明激怒中國，美日是次另一份文件也許更具戰略意味。雙方同時發佈了《美日競爭力與韌性夥伴關係》（Competitiveness and Resilience Partnership，CoRe），內容相當豐富，包括美日合作研發6G、量子電腦、綠色科技和再生能源等技術、成立全球網絡安全倡議、保護半導體等敏感供應鏈、協調公共衛生應急並推動世衛組織設立問責機制、支持尤其是亞太地區的發展中國家訂出2050年碳中和目標（比中國早10年）。

這份文件雖然沒有點名第三國，但字裏行間的意思大家都明白。美日關係起起落落走到現在這一步，美國要重新將日本扶植起來，擔任代為遏制中國的小頭目，拉老三打老二。

日本更不只是抱美國大腿，而是打算在亞洲替美國擔旗分憂，倡導「自由開放的印太地區」。菅義偉訪美後，原計劃在4月底至5初訪問印度，以及近日就南海午軛礁與中國爭執的菲律賓，只是現在因為疫情再次反彈而取消。

外交部：人權問題 美日對中國和世界有欠賬

5G技術被中國領先 美日聯手搶攻6G謀反超

美國與日本各自戰略都正經歷顯著調整，令美日關係再一次回到大升軌。這既是為了制衡中國這共同目標，也是各取所需。

對美國而言，拜登版本的遏制中國戰略，回到更為現實和穩妥的境地......（中略）......特朗普政府過份強調以「印太戰略」圍堵中國，卻疏遠了日本、南韓等傳統東亞盟友；這既是將衝突不斷的南亞，與長期和平的亞太混為一談......（中略）......

美國過去就曾借日本來圍堵蘇聯，戰後向日本開出優惠待遇，來防止共產主義在東亞擴張，並造就了日本經濟騰飛。只是當日本......（中略）......對日本來說，美國再次熱衷拉攏，就是......（中略）......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——美遏華「首席盟友」 日本地位躍升？

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責任編輯：連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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