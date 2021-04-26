▲ 趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪

華裔女導演趙婷以《浪跡天地（Nomadland）》奪奧斯卡最佳導演獎，成為繼李安之後，第二個獲此殊榮的華裔導演。趙婷父親曾是國企高管，後母則是內地著名演員宋丹丹。但早年已留學海外的她，否認父親是億萬富豪，還說自己叛逆、少時野蠻成長。

現年38歲的趙婷，是曾任首都鋼鐵公司總經理的父親趙玉吉、與前妻黃濤所生；兩人其後離異，趙婷一度跟從生母生活。

趙玉吉其後經友人介紹下認識了當演員的宋丹丹，兩人一拍即合，1997年閃電結婚；而婚後，宋以給趙婷更好生活為由，提議丈夫把女兒接來一同生活，而當時趙婷已經14歲，處於叛逆之年。

14歲叛逆之年 跟隨繼母生活

宋丹丹曾在自傳《幸福深處》裏，說到了不少與趙婷的相處細節。不久後，生於北京的趙婷出國讀書，她中學時期於倫敦就學，大學時期在美國學習政治學，後於紐約大學修讀電影系碩士課程。

對於外界曾傳言父親趙玉吉億萬富豪，除曾擔任國企高管外，現時仍是北京一間投資管理公司的董事長。但趙婷回應時直指，家裡從沒有人是「億萬富豪」，全部都是假新聞。她更打趣地說，「如果是真的，我希望他們能代為償還助學貸款或房產抵押」。

事實上，趙婷的導演之路並不平坦。她曾自爆需要抵押房產來籌募拍攝經費。而她在紐約大學攻讀電影時，也曾為了生計要在酒吧工作。她認為這段經歷對她影響非常深遠，「使我從一個很自大的人變得謙遜很多。我至今仍感激那段時光。」

華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）

甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說

趙婷又曾坦言，自己小時候就像野孩子，一路野蠻地成長，父母從未停止讓她做真實的自己。她又自言是看着美國電影長大的──《人鬼情未了》、《修女也瘋狂》和《未來戰士》都是她最早的記憶。當她進入荷里活後，也沒有隨波逐流，搬到了加利福尼亞州人口不到一萬的奧海鎮，非常接地氣，她覺得這裏更接近她想要的荷里活。

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趙婷的第一部電影為《哥哥教我唱的歌（Songs My Brothers Taught Me）》，講述了南達科他州松樹嶺印第安人保留地的一個叛逆少年的故事，於2015年在聖丹斯電影節和康城電影節首映，並獲得了一家小型影院的發行。

趙婷致詞：得獎歸功在中國成長經歷

而她的第二部電影《再生騎士（The Rider）》的靈感也來自於現實生活中牛仔的真實故事，只是稍加虛構。正是憑借這種「騎士」的力量，趙婷拿下了《浪跡天地》和《永恒族（The Eternals）》的片約，前者讓她擒獲金獅大獎，而漫威（Marvel）影業2億美元（約15.6億港元）投資的重磅影片《永恒族》，2021年上映，該片由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演。

而《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演獎後，趙婷特別在上台致詞時表示，得獎歸功於在中國的成長經歷，父親小時候教她要背誦古詩句，其中之一就是「三字經」，還用中文說出，「人之初，性本善」。她說永遠相信人性是善良的，也跟善良的人們分享自己榮耀。

責任編輯：鄧國強

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