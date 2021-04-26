  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (一) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪

社會熱點 10:35 2021/04/26

分享：

趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪

華裔女導演趙婷以《浪跡天地（Nomadland）》奪奧斯卡最佳導演獎，成為繼李安之後，第二個獲此殊榮的華裔導演。趙婷父親曾是國企高管，後母則是內地著名演員宋丹丹。但早年已留學海外的她，否認父親是億萬富豪，還說自己叛逆、少時野蠻成長。

現年38歲的趙婷，是曾任首都鋼鐵公司總經理的父親趙玉吉、與前妻黃濤所生；兩人其後離異，趙婷一度跟從生母生活。

趙玉吉其後經友人介紹下認識了當演員的宋丹丹，兩人一拍即合，1997年閃電結婚；而婚後，宋以給趙婷更好生活為由，提議丈夫把女兒接來一同生活，而當時趙婷已經14歲，處於叛逆之年。

14歲叛逆之年　跟隨繼母生活

宋丹丹曾在自傳《幸福深處》裏，說到了不少與趙婷的相處細節。不久後，生於北京的趙婷出國讀書，她中學時期於倫敦就學，大學時期在美國學習政治學，後於紐約大學修讀電影系碩士課程。

對於外界曾傳言父親趙玉吉億萬富豪，除曾擔任國企高管外，現時仍是北京一間投資管理公司的董事長。但趙婷回應時直指，家裡從沒有人是「億萬富豪」，全部都是假新聞。她更打趣地說，「如果是真的，我希望他們能代為償還助學貸款或房產抵押」。

事實上，趙婷的導演之路並不平坦。她曾自爆需要抵押房產來籌募拍攝經費。而她在紐約大學攻讀電影時，也曾為了生計要在酒吧工作。她認為這段經歷對她影響非常深遠，「使我從一個很自大的人變得謙遜很多。我至今仍感激那段時光。」

華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）

甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說

趙婷又曾坦言，自己小時候就像野孩子，一路野蠻地成長，父母從未停止讓她做真實的自己。她又自言是看着美國電影長大的──《人鬼情未了》、《修女也瘋狂》和《未來戰士》都是她最早的記憶。當她進入荷里活後，也沒有隨波逐流，搬到了加利福尼亞州人口不到一萬的奧海鎮，非常接地氣，她覺得這裏更接近她想要的荷里活。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

趙婷的第一部電影為《哥哥教我唱的歌（Songs My Brothers Taught Me）》，講述了南達科他州松樹嶺印第安人保留地的一個叛逆少年的故事，於2015年在聖丹斯電影節和康城電影節首映，並獲得了一家小型影院的發行。

趙婷致詞：得獎歸功在中國成長經歷

而她的第二部電影《再生騎士（The Rider）》的靈感也來自於現實生活中牛仔的真實故事，只是稍加虛構。正是憑借這種「騎士」的力量，趙婷拿下了《浪跡天地》和《永恒族（The Eternals）》的片約，前者讓她擒獲金獅大獎，而漫威（Marvel）影業2億美元（約15.6億港元）投資的重磅影片《永恒族》，2021年上映，該片由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演。

而《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演獎後，趙婷特別在上台致詞時表示，得獎歸功於在中國的成長經歷，父親小時候教她要背誦古詩句，其中之一就是「三字經」，還用中文說出，「人之初，性本善」。她說永遠相信人性是善良的，也跟善良的人們分享自己榮耀。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）
今日
華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）
甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說
2021/03/01
甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說
金球獎首位華人女導演 趙婷來頭不小
2021/03/01
金球獎首位華人女導演 趙婷來頭不小
趙婷 電影 導演 演員 奧斯卡 荷里活 美國 中國

下一篇文章

華裔趙婷憑《浪跡天地》奪奧斯卡最佳導演 領獎時提《三字經》（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
Tesla數據反擊維權女：出事前時速破百 剎車系統起作用
Tesla數據反擊維權女：出事前時速破百 剎車系統起作用
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
【新冠疫苗】鍾南山：正全力研發針對變異毒株的疫苗
【新冠疫苗】鍾南山：正全力研發針對變異毒株的疫苗
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
中國首輛火星車命名為「祝融號」 下月登陸火星（組圖）
中國首輛火星車命名為「祝融號」 下月登陸火星（組圖）