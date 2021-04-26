【神州快訊】“汽車工程師人才孵化基地”落戶酷車小鎮

4月24日，由北京酷車小鎮、北京交通運輸職業學院、懂車集團共同發起成立的和眾懂車“汽車工程師孵化基地”專案新聞發佈會在北京中國國際展覽中心（新館）舉辦。

據瞭解，和眾懂車“汽車工程師人才孵化基地”位於北京酷車小鎮D1-7區，使用面積為690平方米。“汽車工程師人才孵化基地”分為上下兩層，一層包含城市會客廳、會議展覽及總部雲基地、科普區等功能分區，室內邊角裝飾有汽車模型等。二層將主要開展教學活動，擁有數位教室、融媒體與直播基地、協同辦公區、實訓基地等區域，寬敞的教室可同時容納100人上課。

屆時，北京交通運輸職業學院的專業教師將擔任主教學任務。同時，基地還將聘請北大、清華等外部教師以及行業上下游專業學者等參與教學。北京交通運輸職業學院相關負責人表示，基地將結合高職院校的實景、實訓、實戰課程，由校企雙方共同研發企業管理、新能源技術、通用航空技術等汽車行業線上線下教育培訓產品。“通過基地的建立，我們將共同促進產教融合校企合作‘雙元’育人，共同推動學院與企業、社會力量合作開展更高水準、更高品質職業教育，實現優勢互補。” 下一步，北京酷車小鎮、北京交通運輸職業學院、懂車集團將繼續聚焦行業專業教育，加快“政產學研用”合作步伐與深度融合，共同探索多元辦學格局新模式、新道路，助推各項探索成果快速落地生根、開花結果。

（資料由客戶提供）