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【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO  林書豪抱不平（有片）

社會熱點 12:12 2021/04/26

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【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO  林書豪抱不平

終極格鬥冠軍賽（UFC 261）香港時間周日25日上午10點登場，中國史上首個冠軍張偉麗第2場衛冕戰，對上美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲（Rose Namajunas），比賽僅僅開始1分多鐘，「暴徒玫瑰」的腿部高掃擊中張偉麗頭部，後者倒地，裁判介入宣布TKO（技術擊倒），再度拿下女子52公斤級冠軍。張偉麗對裁決有微言，NBA華裔球星林書豪也替張偉麗抱不平。

中國史上首位UFC冠軍張偉麗進行第2場衛冕戰，面對美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲（Rose Namajunas），娜瑪尤納絲賽前接受專訪時，引用冷戰時期的一句話，宣稱「寧死毋紅（Better dead than red）」，結果遭到中國網民嚴厲抨擊。

「暴徒玫瑰」說美蘇冷戰「金句」惹爭議

娜瑪尤納絲回應時，稱她不討厭張偉麗，甚至希望賽後當朋友。

雙方冠軍賽25日上午10點登場，也是疫情以來UFC第一場滿場觀眾的比賽，現場1萬5000名觀眾進場，第一回合比賽開始，彼此在場中間互相出拳試探，隨後娜瑪尤納絲冷不防出腳，腿部高掃命中張偉麗下巴，張偉麗應聲倒地，娜瑪尤納絲立刻上前補拳，裁判介入宣布分出勝負。

「太極掌門」敗給徐曉冬後  如今再遭6健身教練打到入院（有片）

徐曉冬12秒KO他  太極高手：我輸皆因墊子軟（組圖，有片）

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娜瑪尤納絲僅花1分18秒就TKO張偉麗，中斷後者在八角鐵籠擂台21連勝紀錄，重新奪下女子52公斤級冠軍。

賽後許多人對這一回合有所討論，張偉麗的確被擊倒，但問題在於她那時到底還有沒有意識；對此她本人賽後表示，自己那時候還有意識，但突然就被吹停了，相當不服。

張偉麗無意識下被判輸  林書豪與她皆說不服

NBA華裔球星林書豪也和張偉麗一樣，不認同裁判的看法。他仍然鼓勵後者，繼續戰鬥。「張偉麗，你一定會再次拿到冠軍！雖然今天我真的不同意這個裁判的想法，可是我知道你是用你的全力去準備好今天的這個Fight，那我們肯定會繼續地支持你。你有一天一定會又是Champion。所以加油！加油！」

但也有評論說，當時的情形是張偉麗被Namajunas踢中腦部，並且直接向後倒在擂台上，雖然她馬上就準備起身，不過隨後又遭到對方連拳重擊，起身時已經重心不穩，必須要裁判攙扶，被判TKO不算太意外，或許也算是合理判決。

張偉麗對裁決有微言，NBA華裔球星林書豪也替張偉麗抱不平。

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責任編輯：鄧國強

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