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趙婷過去言論招「辱華風波」  《浪跡天地》內地上畫無期

社會熱點 12:09 2021/04/26

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華裔女導演趙婷繼金球獎後，再憑《浪跡天地》奪奧斯卡2021最佳導演獎。但她這齣作品的內地預告上映海報，卻於上月突然被撤下，意味上畫遭叫停、何時公映未有檔期。外界揣測，這與趙婷一段多年前的訪問被翻出有關，她當年曾稱「中國遍地都是謊言」。

趙婷導演的《浪跡天地（Nomadland） 》，中國內地譯《無依之地》、台灣譯《游牧人生》。

趙婷1982年在北京出生，高中時在倫敦就讀，後來在美國取得政治學學士和紐約大學電影學士學位。父親是北京首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉，繼母是著名演員宋丹丹。

環球時報曾讚趙婷是「中國的驕傲」

38歲的趙婷早前已憑藉著電影《浪跡天地》，拿下兩個金球獎最佳劇情片獎和最佳導演獎，成為首位獲得最佳導演獎的亞裔女性。之後，內地官媒皆發文讚揚，《環球時報》更稱她是「中國的驕傲（The pride of China）」，相關話題在微博上閱讀量已超過3400萬。

《浪跡天地》奪最佳電影及最佳導演 趙婷領獎時提《三字經》（有片）

趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪

但不到幾天後，網友發現在電影網站「豆瓣」上，《浪跡天地》的中文海報突然被撤下，原本4月23日在內地上映的日期也消失。

中國社科院的國家文化安全與意識形態建設研究中心，亦曾叫民眾不要急於追捧趙婷。 

外界猜測這與趙婷過往言論被翻出有關。趙婷2013年在美國電影雜誌《電影製作人（Filmmaker）》上曾說，「我在中國長大，那是個遍地謊言的國家，我感覺好像永遠走不出去。有很多我在小時候吸收的資訊，最後發現都是假的，從此養成我叛逆的性格」。

趙「遍地謊言」論　引內地一些網民不滿

趙婷2020年接受澳洲媒體採訪時，也說過「現在我的國家是美國」。片段也被網友翻出。

這些訪問在內地引起一些爭議，有內地網民稱趙婷是「賣國女導演」、 「辱華分子」，並揚言抵制電影，「國籍搞不明白不許上映」。

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甫獲殊榮家庭即成焦點 看趙婷本人和家人怎麼說

金球獎首位華人女導演 趙婷來頭不小

報道指出，哈佛大學訪問學者、北京電影學院退休教授郝建說，趙婷是一位天才型的導演，他誇讚這部電影的成功。但提到《浪跡天地》是否在中國下架的消息還沒確認，但是中國的電影人們都在關注此事。

北京一家大型影視集團擔任製片、不願具名的韓先生表示，《浪跡天地》發行商定位是本片是一個北京出生的中國姑娘，到美國拍了一部揭發外國人中下層階級掙扎的電影，還得了大獎為祖國爭光。但現在那些言論一出來，電影公司不敢冒犯與輿論場，「當然趕快危機管理」。

美國《紐約時報》早前報道，微博網民未能以《浪跡天地》相關字眼進行搜尋，電影部分中文宣傳材料亦在平台上被消失，又指多個知名的內地電影網站，移走電影上映資料。內地著名電影網站「貓眼」和「豆瓣」，未見《浪跡天地》在內地的上映時間。

責任編輯：鄧國強

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