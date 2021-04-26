▲ 【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？

粵港澳大灣區戰略加快推進，香港與內地交往將更頻繁。路透社報道，內地房地產開發商漸將目光投向香港的邊境地區，因爲深圳的內地人士認爲，香港部分區域成爲較能負擔的長期住房選擇。

這類開發計劃被一些人視爲一個轉折點：深圳以前被看作是香港成本便宜的工業腹地，如今愈來愈多來自深圳的購房者，卻將全球金融中心香港視爲深圳的「後院」。

與香港近年遭遇種種事件相比，深圳的地位被指正在不斷上升。去年10月，國家主席習近平在深圳發表講話時稱其爲「模範城市」，並計劃把外國投資者引進來。

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短短幾十年時間，這個位於國土南疆的地方，已經變成了擁有約1,300萬人口的科技中心，發達程度遠超仍然遍布魚塘農田、開發力度被指不足的香港北部區域。目前每年仍有數十萬人口遷入深圳。

在深圳的黃金地段，譬如科技巨頭騰訊 （0700） 總部所在的南山區，一些房子的價格已經超過了香港北部。香港北部距離中心商務區至少一個小時的車程。

「深圳將成爲中心 香港變成外圍」

「我們的長期看法就是，深圳將成爲中心，而香港變成外圍」，一家曾經在不太有吸引力的北部區域購地的中資房地產公司的高管說。由於無權向媒體發表談話，這位高管要求不具名。

深圳的上班族可能選擇住在香港房價較便宜的地區通勤上班。

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為了呼應內地客的「香港居住、內地上班」需求，房產經紀人對路透社稱，恒大集團 （3333） 計劃在元朗建設大約200套房屋，預計大部分買家來自內地。一名與恒大有接觸的經紀稱，該公司以每平方尺1萬港元的價格購入土地，計劃售價2萬港元/平方尺，希望吸引來自深圳的購房者。

在深港交界處附近，房價已經接近3萬港元/平方尺。據稱，多間地產商亦已瞄準內地客，對香港北區住房的需求。

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責任編輯：鄧國強

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