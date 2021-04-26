【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上

粵港澳大灣區基建加快改善。接連香港、深圳的新皇崗口岸建設正在進行中，預計2023年建成。深圳市人民政府口岸辦公室日前發佈，深圳結合皇崗口岸「一地兩檢」的安排，正在研究推動「合作查驗、一次放行」等查驗模式創新。與此同時，新口岸將成為一個立體的綜合性交通樞紐，未來將引入未來將引入2條地鐵、3條城軌，建成後港人經皇崗口岸可直接乘地鐵，實現「無縫銜接」回港。

新口岸將成大灣區樞紐

中通社報道，作為鏈接深港的中心點，皇崗口岸將打破傳統設計模式，成為集商業、文化、生活為一體的聚合點。在城際交通方面，皇崗口岸預留港鐵北環線支線接入條件，加之現有的深圳地鐵7號線、已規劃的20號線、深廣中軸城際線、穗莞深城際線。

【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？

【大灣區】廣東十四五規劃出爐 「三馬車」驅動粵港澳深化合作

建成後，港人可以乘地鐵回港。建成後皇崗口岸將成為純旅檢口岸，貨車通道分流到深圳灣口岸和蓮塘口岸。

整個皇崗口岸片區將會與河套深港科技合作區融為一體，成為港人北上後一個工作、生活重鎮。大批深圳與香港合作的科研項目，港企都落地在周邊地區。

皇崗口岸片區也將成為深港規則銜接的探索地和大灣區人流、物流、信息流的匯聚中心。

新口岸聯檢樓的設計強調了綠色公共空間的特色，從深圳河及落馬洲河套的自然肌理中汲取靈感，以45個錯落有致的採光天窗、樹冠狀的屋頂，詩意再現場地周邊紅樹林的獨特景緻。

【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室

【大灣區】韓正：要紮實推進粵港澳重大合作平台建設

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

設計還充分尊重區位規劃，通過多層次的綠色集散廣場、生態通廊、景觀綠軸、屋頂觀景平台系列公共空間，串聯福田口岸、新皇崗口岸，塑造城市生態連廊。

深圳將形成多個口岸經濟帶

報道指，2020年，深圳完成了多個口岸重點工程、重點任務。未來，深港之間將依託口岸，打造多個口岸經濟帶。香港項目北上將擁有更多選擇空間。羅湖區的口岸經濟帶已經先行啟動。沙頭角口岸附近，也依託了免稅政策建設沙頭角國際旅遊消費合作區。加之皇崗口岸附近的深港科技創新合作項目，口岸經濟將成為國家級的深港合作重大平台。

【大灣區】深中通道爭2024通車 央視：深圳咖啡熱着送中山（有片，多圖）

港人何時能用「大灣區八達通」？發改委戰略露玄機

大灣區大學落戶東莞2023開課 同國家打科技戰有關？

【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解