【日本核廢水】大數據研究：僅2%美國人撐廢水入海 與官方立場迥異

日本排放福島核電站廢水入海的爭議未平，內地有研究機構指出，大數據顯示，國際社會約68％的各國民眾對此持中立態度、或是未表達明確觀點，持支持態度的約佔比7％，而持反對意見的約佔比21％ 。美國民眾支持者佔比僅（2%），與美國政府的立場大相徑庭。報告預計，這一爭議已成為中國與美日聯盟最新的輿論戰場。

報告指美國民眾極小比例支持廢水入海

日本政府正式決定在未來兩年福島核廢水罐達到蓄水峰值後，將稀釋過的廢水排入大海。據海南大學「一帶一路」」研究院國際數據與輿論研究中心發表的報告，大數據分析顯示，約68％的各國民眾對此持中立態度或是未表達明確觀點，表示支持福島核污水排放意見的約佔比7％，而持反對意見的約佔比21％ ，約為支持意見的3倍。

從具體國家來看，日本國內對此舉持反對意見的輿論數量佔比22%，高於持支持意見（19%）的輿論數量。在近鄰南韓，持反對觀點（15%）的比例約為支持意見（5%）的3倍。

至於美國，報告指出，美國民眾的觀點與全球輿論的整體情緒分析大致相同，極小比例持支持意見（2%），與美國政府的反應大相徑庭，並有不少美國民眾對美國政府支持日本的行為表達不滿。

美國國務院：支持日本政府決定

報告指出，利用關鍵詞進一步在Google trends上檢索，發現俄勒岡州、加利福尼亞州、華盛頓州、紐約州、賓夕法尼亞州、佛羅里達州是美國各州里輿論熱度最高的幾個州。其中，

俄勒岡州、加利福尼亞州、華盛頓州均位於太平洋沿岸，所以當地居民對福島核污水排入太平洋一事關注度極高；

紐約州一直以來就是美國政治和經濟的輿論中心，所以紐約關於此事件的輿論度也很高；

佛羅里達州的熱度之所以靠前，分析認為是因為4月3日該州的馬納提縣發生的核污水泄露事件；

賓夕法尼亞州在1979年發生的三里島核事故，使得當地居民格外關注核污水排放事件。

稍早前，美國國務院官網發布聲明稱，支持日本政府的決定，並表示該做法「似乎符合全球公認的核安全標準」。

報告最後提到，這場影響深遠的全球性環境事件，在太平洋洋流所及的亞太各國，民眾關注度極高，整體呈現強烈反對態度。其中美國、澳洲等國政府出於地緣政治和意識形態站隊的考慮，違背本國民意，對日本排核污水決定持默許甚至支持態度，已經在這場輿論戰中先丟掉了重要的民意和道義基礎。

針對日本福島核污水排放事件的態度，已成為中國與美日聯盟最新的輿論戰場，而且在未來幾年隨著日本計劃排核污水日期逐漸接近，預計將呈現愈演愈烈的尖銳對立。

責任編輯：尹航

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