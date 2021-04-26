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Tesla車頂維權女車主刑拘獲釋 否認特斯拉與其主動溝通

社會熱點 15:40 2021/04/26

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內地女車主對Tesla（特斯拉）維權事件再有新進展。特斯拉表示已與車主張女士的家屬取得聯繫，爭取盡快啟動下一次調解並推動第三方檢測。惟張女士否認特斯拉與其主動溝通過，並提出5點質疑，指特斯拉擅自公開數據侵犯個人隱私。

車主否認特斯拉與其主動溝通

特斯拉官方微博25日發文稱，已於當日上午11時02分與張女士家屬取得聯繫，並進行了電話溝通。張女士家屬表示，張女士需要休息兩天，之後再聯繫。特斯拉還指，積極與各級主管部門溝通，爭取在政府的指導和監督下盡快啟動下一次調解，並推動第三方檢測。

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之後，當事人張女士亦在微博發文，針對特斯拉近期的各項態度、做法提出質疑，否認特斯拉與其主動溝通過。同時，張女士認為特斯拉未經其本人同意，私自將數據向大眾公開的行為，侵犯了個人隱私，也觸犯了消費者的合法權益。

1．特斯拉在19號下午3點的聲明里提到，近兩月以來特斯拉方始終保持與車主積極協商，提出多種解決方案，車主不接受任何形式的第三方檢測，並強烈拒絕提出的所有方案。事實上，從3月27日到今天早上為止，特斯拉從未與我們主動溝通過，更沒有積極解決此事的態度。我也從未表達過不接受第三方檢測，只是不接受他們指定的第三方檢測機構。

2．昨天特斯拉私自把數據公開發布了出來，根據消費者權益保護法第八條規定，數據屬於我們車主，應該直接交到我們手上，特斯拉未經我本人同意，私自將數據向大眾公開的行為，侵犯了我們的個人隱私，也觸犯了我們消費者的合法權益。

3．特斯拉副總裁陶琳女士公開說我們向特斯拉提出要求巨額賠償，請她對此言論拿出證據，不然就需要陶琳女士向我們公開道歉，我保留追究其法律責任的權利。

4．陶琳此前接受采訪時稱：「我覺得她也很專業，背後應該是有（人）的。」我們如何專業？車主就不能學習和成長了嗎？特斯拉的做法培養了我們懂的收集證據，學習汽車知識，甚至還懂了點法律，現在還要學習著研究後台數據，作為車主我多麼希望我在維權這一方面不專業。特斯拉有這麼多專業的維權車主，底層原因是什麼呢？關於背後有人的說法，我覺得這是赤裸裸的人身攻擊和惡意揣測，上海警方已證實我的維權行為沒有任何人指使和操控，陶琳女士作為特斯拉高管，你這樣講話的底氣從何而來？這種毫無根據的指責讓我和我的家人再次受傷害。

5．關於22號特斯拉公布的數據，以及特斯拉發到我郵箱的數據，我認為這並不是我車輛的原始數據，請特斯拉公布數據來源、提取方式、制作方式及篩選原則。

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責任編輯：尹航

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