【五一黃金周】文旅消費熱 內地電影預售票房破億（第二版）

內地五一勞動節5天長假期將至，文旅消費熱度驟升。截至28日，內地五一檔電影預售票房已突破1億元（人民幣，下同）。

民眾出遊需求強勁，旅遊業界認為今年將是「史上最熱黃金周」。國家鐵路集團表示，要把五一假期作為由恢復性增長到正增長的重要節點，千方百計增運補欠。

中金料五一檔票房達17億元

據燈塔專業版實時數據顯示，截至4月28日下午17時50分，距離五一檔開啟還有3天，五一檔影片（含4月30日上映新片）預售總票房正式突破1億元。其中，《你的婚禮》超4100萬持續領跑，第二名《懸崖之上》2567.7萬，排在第三的是《秘密訪客》1006.2萬。

中金公司研報指出，五一檔影片供給相對充沛，或幫助全年票房穩步增長。預計中性情形下今年五一檔含服務費票房達17億元。廣發證券亦表示，截至目前共有15部影片定檔五一，題材多元、類型豐富，國產電影有望迎來小高峰。

國鐵集團：千方百計增運補欠

此外，由於疫情受控，內地民眾出遊意願高漲，市場估計將有2億人次出遊，高於清明三天連假國內出遊的1.02億人次。內地旅遊和酒店界更將今年五一長假稱為「史上最熱黃金周」。旅遊網站「去哪兒」數據顯示，今年五一假期機票預訂量大幅超過2019年同期，與去年同期相比更增長超過25倍，多個熱門旅行目的地的機票價格，基本上已漲至全價。

據攜程數據顯示，通過攜程預訂「五一」期間的機票、酒店、門票、租車的訂單量較2019年同期，分別增長23%、43%、114%、126%。

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國家鐵路集團黨組上周五（23日）召開全路電視電話會議。會議強調，要打好客運主動仗、翻身仗，把五一假期作為由恢復性增長到正增長的重要節點，採取非常措施，在確保安全秩序和服務質量的前提下，千方百計增運補欠。接續布局春游、暑運，努力實現從「五一」至「十一」長周期客運增運增收。

會議還指出，認真研判五一假期運輸變化風險，加強行車設備檢查監測和養護維修，確保設備運用狀態良好；加強調度指揮和站車組織，強化疫情常態化防控、假期應急處置工作，保證人員、設備、物資隨時可調可用，遇有突發情況能夠快速靈敏反應、科學有序應對，以秩序保安全。

中國鐵路上海局集團公司亦指，長三角鐵路客流預計持續高位運行，4月29日至5月6日8天假期運輸期限內，料發送旅客將超過2200萬人次，日均發送旅客275萬以上； 5月1日為客流最高峰日，當日客發量有望創下疫情以來單日新高。鐵路部門及時制定假期運輸方案，在啟用高峰線的基礎上，安排增開145對旅客列車助力假期出行。

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責任編輯：蒯宇澄

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