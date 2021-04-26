深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元

深圳市最新發布措施加快推進5G全產業鏈高質量發展，表示將年產值不少於100億元的5G企業認定為為領航企業並予以重點支持，對5G企業新增在深投資額達人民幣1億元以上的項目，按項目首年度實際投資額的10%給予獎勵，最高獎勵1,000萬元人民幣。

每年投10億 支持5G產業發展

深圳市工業和信息化局上周五公布關於公開征求《深圳市加快推進5G全產業鏈高質量發展若干措施(公開征求意見稿)》意見的通告，稱充分發揮市級財政專項資金作用，連續五年每年投入10億元用於支持5G產業發展。

意見稿稱，支持各區(新區)將較大面積的連片土地出讓給領航企業並鼓勵其對產業空間進行統一規劃管理。

具體來看，在保持用地性質、用途不變的前提下，允許其將不超過20%的自有建設用地使用權及建築物轉讓給核心配套企業，允許其將不超過建築面積的30%出租給核心配套企業並在產業發展監管協議明確約定租賃面積比例、租金標准、租賃對像及違約處置措施。

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措施指出，打造世界級5G產業集群，鼓勵5G企業加大在深投入；對本地企業生產的小基站和微基站、高端光通信產品、網絡產品等5G核心設備和應用場景首次進入電信企業集中采購名錄，且年度銷售金額達到5,000萬元的，給予一次性500萬元的資助。

意見稿還提到，支持企業、高校及科研院，啟動6G相關技術研究及實驗。

責任編輯：尹航

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