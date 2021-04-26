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女校長稱掌握熟蛋孵小雞技術  「復活蛋」論文惹狂歡

社會熱點 18:00 2021/04/26

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女校長稱掌握熟蛋孵小雞技術  「復活蛋」論文惹狂歡

河南鄭州一間職業培訓學校的女校長郭平（又稱郭萍）在期刊發表論文，自稱近年通過實驗，成功把40顆水煮蛋變回「生雞蛋」，並相信最終能從熟蛋「孵化」出小雞；而使用的技術，是「超心理意識能量」。這篇近乎天方夜談的論文，近日在輿論場引來一陣狂歡。

這篇論文被發表在今年3月份的《寫真地理》期刊，摘要中提到，「這是一個難以想像的，甚至是不可能的，但是這樣奇特的現象確實在鄭州春霖職業培訓學校發生了。」

摘要中指出，「一群特別培訓的學生，在郭平老師（鄭州春霖職業培訓學校校長）指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚」。

郭平揚言  已用念力把40隻雞蛋「返生」

實驗中，老師及學生從養雞場取得10枚新鮮雞蛋，煮23分鐘，完全煮熟，隨後由10名「特訓班學生」每人取一枚放在紙杯中，開始用「超心理意識能量」方法讓雞蛋「返生」，經過20分後，雞蛋返生成功。

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論文聲稱，觀察員對「返生」的雞蛋進行了透光試驗，確認雞蛋透光，卵白、卵黃分明可見，並當場破殼一枚，證實雞蛋呈現液態，並將返生的雞蛋送至雛雞孵化場孵化，結果待續。

如此近於荒誕的「實驗」方法和結果，引發網民集體調侃，有人批評該校長沒有常識，誤導學生。

  • 到底有誰會相信？又不是火影忍者！
  • 太偉大了，今年諾貝爾科學獎一定是中國人的！
  • 建議可以運用「超心理意識能量」，把諾貝爾也返生，然後讓他親自給你頒諾貝爾獎。

網民繼而發現，涉事校長郭萍還曾多次發布同樣「雷人」的論文，例如曾做過「熟綠豆返生實驗」。

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該實驗宣稱，「不管生綠豆快速發芽，或者返生，學生都要打開腦屏，在腦屏裡操作。還要與綠豆對話，綠豆在腦屏裡是有靈的。有趣的是，通過對話，可以知道每個綠豆是男生還是女生。綠豆會發聲，它一發聲就暴露出它的性別」。

「騎呢」有前科  郭氏曾稱能和綠豆對話

而郭氏任職學校的「全腦潛能開發」課程，還曾教授「意念移物（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁，岩石遁等）、意念斷物、樹葉復原」，又稱可實現「物體穿瓶越壁」。

公開報道顯示，鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍頭銜非常多，有「國家二級心理咨詢師，國家二級企業培訓師，河南省科技咨詢專家，擔任中國科學管理學院學術委員會心腦教育研究中心副主任、心腦教育研究課題組副組長，北京正興軍民融合中心培訓部副部長、鄭州大學省直校友會副秘書長，鄭州市春霖心腦教育實驗室主任」等多達16項。

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責任編輯：鄧國強

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