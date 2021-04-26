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英想牽制中國又怕觸怒 女王航母巡印太不做一件事

國情動向 19:10 2021/04/26

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英想牽制中國又怕觸怒 女王航母巡印太不做一件事

英國皇家海軍的伊利沙伯女王號航空母艦戰鬥群5月將行經南海，日媒報道，日英兩國政府已達共識，女王號屆時將首度停靠日本港口，並將與日本自衛隊進行聯合演習。但英媒卻指，英國航母此行雖有制衡中國意味，但英方又擔心過度觸怒北京，因此不會經過台海，會從東面抵達日本。

日本產經新聞報道，英國政府近期將正式宣布伊利沙伯女王號（HMS Queen Elizabeth）會前往日本，今後兩國政府將針對日期與停靠港口進行協商。

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美軍3航母罕見聚首印太 戰略圍堵中國全升級？

英國3月公布的外交與國防政策檢視報告中指出，在英國脫歐之後，由於印太地區逐漸成為世界地緣政治中心，英國的重心也將向東轉移。英國首相約翰遜（ Boris Johnson）當時宣布，伊利沙伯女王號將在今年稍晚巡航印太。

到訪日本時  女王號不穿越台海

報道認為，女王號戰鬥群巡航印太是英國上述外交國防政策的一環，意在強化牽制國力正在上升的中國。

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但英國《每日電訊報（Daily Telegraph）》報道，伊利沙伯女王號航空母艦戰鬥群5月行經南海，在最後一段駛向日本時，不會經過台灣海峽，而是從東方經過，以免在首航時激怒中國。

伊利沙伯女王號耗費30億英鎊（折合323億港元）建造，是英國海軍建造的最大艦艇、可搭載70架飛機，這趟航行將聚焦在執行英方宣稱的「自由航行任務」。

女王號搭載最先進的隱形戰機F-35B，該機型可進行短距離滑行起飛與垂直降落。日本自衛隊也已引進F-35B，並規劃改裝2艘出雲級直升機護衛艦「出雲號」（JS Izumo, DDH-183）與「加賀號」（JS Kaga, DDH-184），以搭配F-35B。

責任編輯：鄧國強

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