釣魚島地貌細節曝光  中國重申主權意味強烈（多圖）

美日峰會導致中日關係生波折之際，國家自然資源部周一（26日）公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，藉繪製釣魚島主島、北小島、南小島等島嶼的地形地貌圖以重申主權。

這項報告周一在中國自然資源部官網發表。在報告的3張附圖中，可見到中國官方對釣魚島主島、北小島、南小島繪有等高線的地形圖，以及地形走勢介紹。圖中並大量標註了中國官方在2012年釣魚島主權爭議後，對當地山峰、礁岩、海灣等地標的命名。

例如，釣魚島主島上海拔362米的最高峰，在這項報告的附圖上便被標註為「高華峰」。至於海拔320米的次高峰，則被標註為「神農峰」。

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報告說，製作調查報告的目的，是透過梳理「歷史調查成果」並開展專題調查研究，獲得釣魚島及其附屬島嶼的高解析度海島地形數據（含陸地與水深30米內海域），編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖。

標註中方所使用的地名

這項報告指出，基於「歷史長期調查成果」，採用最新高解析度衛星遙測等調查方式，開展島陸地形地貌與淺海地形地貌等兩部分調查，調查區域覆蓋釣魚島主島及主要附屬島嶼。

國家自然資源部展示的釣魚島地貌：

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報告指，通過系統梳理「歷史長期調查」數據，並結合最新高解析度衛星遙測調查成果，持續追蹤掌握釣魚島及其附島海底地形地貌狀況，進一步補充完善當地基礎地理數據體系，對釣魚島「資源管理與生態環境保護具有重要的支撐作用」。

日前舉行的美日峰會曾觸及釣魚島問題。會後發表的聯合聲明重申，美日安保條約第5條適用於「尖閣諸島（釣魚島及其附島）」。而依條文規定，美國將保衛「日本管理下的領土」不受武裝攻擊。

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責任編輯：鄧國強

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