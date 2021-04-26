習近平訪湘江紀念園：困難再大 想想紅軍長征血戰（多圖）

▲ 習近平訪湘江紀念園：困難再大 想想紅軍長征血戰

中共總書記習近平周日（25日）藉由考察廣西，參訪紅軍長征湘江戰役紀念園、並向紅軍烈士獻花，他在談話中說，「在最困難的時候堅持下去」。才能不斷取得奇蹟般的勝利。他還說，實現中華民族偉大復興「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。

新華社報道，正在廣西壯族自治區考察的習近平，25日上午親赴桂林市全州縣才灣鎮的「紅軍長征湘江戰役紀念園」，除了敬獻花籃，同時參觀紅軍長征湘江戰役紀念館。

習近平視察後 清華大學成立芯片學院打造國產芯片

習近平拜登提減碳目標 一分鐘看懂有何不同

據報道，習近平說，「湘江戰役」不但是紅軍長征的壯烈一戰，也是決定中國革命生死存亡的重要歷史事件。他並以這場戰役折損超過當時一半以上軍力的歷史事實為例，稱「在最困難的時候堅持下去，這樣才能不斷取得奇蹟般的勝利」。

同時，習近平談話也緊扣「兩個一百年」，稱「實現下一個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興就應該抱有這樣的必勝信念。困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。

在習近平視察與湘江戰役相關地點並作上述表示後，新華社旋即在官網推出「鮮血染紅的湘江」短片，敘述湘江戰役的歷史背景與發生經過，同時刊發相關報道悼念當時戰死的紅軍。

紅軍英勇犧牲 國家才有今天獨立自主

報道中稱，「因為英雄的浴血奮鬥和英勇犧牲，我們的國家才有了今天的獨立自主」。

根據史料，湘江戰役發生於1934年11月底至12月初，是第一次國共內戰中的一次重要戰爭。

【博鰲論壇】習近平暗批美：世界要公道 不要霸道（附講話全文）

習近平默克爾通話：歐盟應戰略自主 話藏玄機？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

當時遭國民政府圍剿的紅軍突破包圍，向中國西部轉移陣地，黨史將事件定名「長征」。中途因行囊眾多、行軍速度緩慢，遭到國軍追擊，兩軍在廣西湘江沿岸交戰。

最終紅軍雖然脫離戰場，但原本近10萬人的軍隊折損超過一半，僅剩約4萬人，這被認定為紅軍史上最慘烈的一場戰爭。

但這場戰爭也使當時中共內部路線的分歧、對於領導層的不滿加劇，間接促成「遵義會議」的舉行。已故毛澤東就在這場會議中，增補為中共中央政治局常委，進入決策圈，自此掌握大權，直到1976 年逝世。

習近平加持的「國民美食」 沙縣小吃帶動30萬人就業？（組圖）

習近平調研「第二故鄉」福建 彭麗媛罕露面二人遊舊地（組圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解