住建部加強規管租賃企業 單次收租不得超過3個月

中國住建部、發改委等六部門周一（26日）聯合發布《關於加強輕資產住房租賃企業監管的意見》，明確要求住房租賃企業單次收取租金的周期，原則上不超過3個月，並禁止套取使用住房租賃消費貸款。

斬斷爆雷根源 防範化解金融風險

官媒指出，《意見》斬斷住房租賃企業爆雷根源；分析認為，這旨在防範化解金融風險，促進住房租賃市場健康發展。

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《意見》提到，部分從事轉租經營的輕資產住房租賃企業，利用租金支付期限錯配建立資金池，控制房源、哄抬租金，有的甚至利用承租人信用套取信貸資金，變相開展金融業務。而近期少數住房租賃企業資金鍊斷裂，嚴重影響住房租賃當事人合法權益。

《意見》要求，住房租賃企業單次收取租金超過3個月，或單次收取押金超過1個月，應當將收取的租金、押金納入監管賬戶，並通過監管賬戶向房屋權利人支付租金、向承租人退還押金。

住房租賃企業不得變相開展金融業務，不得將住房租賃消費貸款相關內容嵌入住房租賃合同，不得利用承租人信用套取住房租賃消費貸款，不得以租金分期、租金優惠等名義誘導承租人使用住房租賃消費貸款。

合理調控租金水平 異常上漲可採措施

此外，要合理調控住房租金水平，積極引導住房租賃雙方合理確定租金，穩定市場預期。住房租賃市場需求旺盛的大城市，當地部門應當建立住房租金監測制度，定期公佈不同區域、不同類型租賃住房的市場租金水平信息。積極引導住房租賃雙方合理確定租金，穩定市場預期。

同時，加強住房租賃市場租金監測，密切關注區域租金異常上漲情況，對於租金上漲過快的，可以採取必要措施穩定租金水平。

澎湃新聞報道，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，輕資產的租賃企業發展非常迅速，經營上最大的問題是輕資產經營、擴張速度快，容易出現違規行為，比如黑二房東（隨意漲租、苛扣押金、隨意收取水電費等），以及長租短付，搞資金池，蓄意捲款潛逃。

他認為，這次政策表態是在疫情後針對長租公寓暴雷現象；對於輕資產的租賃企業，更容易出現「長收短付」的資金池行為。管住了資金，長租公寓的風險就降低了一大半。

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責任編輯：林佩怡

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