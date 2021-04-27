大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕

近期主要發達國家實施強刺激政策提振了消費需求，國際大宗商品價格上漲，包括鐵礦石期貨價格已處歷史高位。內地官媒《經濟日報》刊文指出，中國鐵礦石對外依存度高，要警惕經濟復甦的成果被侵蝕。

中國是最大鐵礦石進口國

根據標普全球普氏(S&P Global Platts)的數據，鐵礦石價格在4月20日升至每噸187.75美元。過去一個月，價格上漲了17%，延續了不到一年前價格不到每噸100美元時開始的漲勢。鐵礦石是全球交易量最大的大宗商品之一。

內媒報道指，中國是全球最大的鐵礦石需求方和進口國。一方面，中國粗鋼產量超過全球50%，對鐵礦石的需求量超過全球一半；另一方面，中國冶煉所需的80%以上的鐵礦石需進口。但在國際鐵礦石市場供給側的四大礦山寡頭格局下，中國並未獲得與需求規模相對應的定價權。往產業鏈下游看，中國製造業仍處在優化產品結構、提高產品附加值的轉型升級過程中，產品在國際市場上與需求側的議價能力不夠強。

報道提到，鐵礦石價格的快速大幅上漲給下游產業帶來多方面影響，包括抬高鋼鐵產業的生產成本，以及成本會傳導至產業鏈下游，體現在家電產品漲價等等。而且，從全產業鏈角度看，鐵礦石價格大幅上漲一定程度上侵蝕了本輪經濟復甦過程中實體經濟的利潤。

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報道提出4點建議，進一步加強鐵礦石市場的信息披露，穩定市場預期；幫助實體企業通過套期保值等方法對衝成本上漲；持續推進鋼鐵行業整合，提高行業集中度和原料定價話語權；引導資本向製造業流動，加大金融扶持實體經濟力度，嚴厲打擊國內外金融資本對鐵礦石的炒作。

另據《華爾街日報》報道，許多分析師認為，鐵礦石價格可能很快就會下跌。高盛(Goldman Sachs)預測，到今年第四季度，鐵礦石價格將降至每噸110美元，到2022年將跌破每噸100美元，這反映了人們對巴西將提高出口並從今年下半年開始造成鐵礦石供應過剩的預期。

責任編輯：尹航

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