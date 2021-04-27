美軍危險行徑？衛星曝神盾艦  混入遼寧艦戰鬥群

中美地緣政治博弈激烈化。美軍驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長月初翹腳、眺望解放軍遼寧艦的照片被公開後，有網站曝光一張衛星照片，發現美軍伯克級（Arleigh Burke class）神盾驅逐艦，也曾混入遼寧艦編隊，似是近距離跟蹤和緊盯。這一舉動被指非常危險。

外國追蹤公開船艦動態的Twitter平台「OSINT-1」，周一（26日）公布遼寧號與美軍的衛星定位，發現美軍伯克級驅逐艦一度「插隊」，混入遼寧艦航母戰鬥群，緊跟遼寧號後方。

美艦似是在跟蹤遼寧艦

照片中的遼寧艦，位於台灣東部外海接近宮古海峽的地方，附近則有其遼寧艦編隊的054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦、以及901型綜合補給艦。

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而「插隊」的美軍伯克級驅逐艦，當時「插隊」在901型綜合補給艦之前，緊緊跟在遼寧號後方。

這一幕引起網民熱議，有人說美軍動作非常危險，稱「挑釁有擦槍走火風險」，「不記得南海撞機事件嗎」，有人質疑「水面下說不定也有美核潛艦在跟」。

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責任編輯：鄧國強

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