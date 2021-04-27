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清華女生辣舞賀校慶引議 民間這樣評價（有片）

社會熱點 11:18 2021/04/27

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內地網絡近日瘋傳一段影片，片中一群穿著連身黃裙的女生在「清華大學」的橫額前熱舞。正值清華大學110周年校慶，有關影片此際迅速成為「熱搜」，並在內媒及網民間評價兩極。

綜合內媒報道，清華校慶之際，一段疑似該校內的熱舞片段於內地網絡被「瘋傳」。從片段可見，多名女生於「清華大學」的橫額前，身穿金色連身短裙，配搭背景軍樂，於鏡頭前大跳熱舞。

有關影片於網絡上迅速成為「熱搜」，在內媒及網民間評價兩極。紅星新聞周一（26日）發表評論指，有關的學生作品確有可商榷之處，皆因其活動選址在室外空地，在白光下舞蹈美感不足。

「在白光下舞蹈美感不足」

評論認為，部分人把被繁重學業奪取青春活力的「書呆子」作為「清華女生」的既有現象，認為有關女子唱歌跳舞，還能考上清華，對「平常」孩子而言似乎「不公平」。惟在此種印象下，片中女子敢於打破偏見，對此應致以熱烈掌聲。

    點擊圖片放大
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評論又指，每一代年輕人都有自己獨特的文化和趣味；應抱以欣賞而非挑剔的眼光，才能更能理解當今年輕人。

而網絡上則不乏對有關影片的負面評價。有網民稱：

像洗浴城開業。

艷俗之極。

跳出一股風塵味。

亦有網民為片中女子抱不平：

舞蹈沒問題，就是服裝鞋子都不行。

過幾十年，這群人裡搞不好還出幾個院士。

區區一個跳舞而已！要不是清華、北大等名校，有啥說的！

辣妹「潮玩」試穿童裝騷身材 北京UNIQLO重災怒下禁令（組圖）

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責任編輯：黃良潤

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