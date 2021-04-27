▲ 科興與國藥疫苗獲緊急授權？世衛兩周內定奪

世衛助理秘書長西芒周一（26日）在簡報中表示，世衛可望在接下來的兩周內，先後決定是否批准兩款中國新冠疫苗的緊急授權。

路透社報道，西芒（Mariângela Batista Galvão Simão）說，世界衛生組織（WHO）將在本周結束前，決定是否核准中國「國藥集團」（Sinopharm）疫苗的緊急授權，並在下周結束前，決定是否批准中國「科興生物」（Sinovac Biotech）疫苗的緊急授權。

如獲授權 可納入國際疫苗分配機制

這兩款疫苗已配送到中國境內各地，且已經出口到許多國家，特別是拉丁美洲、亞洲與非洲的國家。根據現行機制：

世衛的緊急授權名單是用來告訴各國監管機關，某種疫苗的安全性和保護效力如何。中國的兩款疫苗若列入名單，也將獲准納入新冠疫苗全球取得機制（COVAX）中。該機制是全球性的計劃，主要是為貧窮國家提供疫苗。

【新冠疫苗】深圳衛健委：國藥和科興「溝針」沒有問題

中國駐美使館通知 變相承認美國製新冠疫苗

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

如果這兩款中國疫苗中的任一種獲得核准，將是獲得世衛批准的疫苗中，非西方國家研發疫苗的首例。

目前為止，世衛已經核發緊急授權給美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗、英國牛津大學（Oxford University）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）聯手研發的疫苗、美國嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的疫苗，預料也將在本周審核美國製藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗是否具資格。

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值

中國mRNA新冠疫苗將實現零的突破 這種疫苗更安全？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解