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內地首季規上工業企業利潤按年增1.37倍 延續較快恢復態勢

經濟脈搏 11:42 2021/04/27

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國家統計局公布，1—3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額18253.8億元（人民幣，下同），按年增長1.37倍，比2019年同期增長50.2%，兩年平均增長22.6%。3月份，規模以上工業企業實現利潤7111.8億元，按年增長92.3%。解讀指，一季度工業企業效益狀況延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升。

工業企業利潤保持較快增長

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，工業企業利潤保持較快增長。一季度生產、銷售均實現高速增長，有力推動企業利潤擴張，是企業盈利增加的主要原因之一。

同時，各行業利潤普遍增長，近四成行業利潤翻番。在41個工業大類行業中，有39個實現按年增長，增速均達兩位數及以上，其中有16個增速超過100%，佔39%。與2019年一季度相比，有30個行業實現利潤增長，行業增長面73.2%。

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此外，原材料製造業拉動工業利潤增長作用明顯。一季度，原材料製造業利潤按年增長4.34倍，兩年平均增長40.7%，比整體高18.1個百分點。在大宗商品價格上漲和需求持續回暖等因素帶動下，原材料行業利潤增速比1-2月提高88.4個百分點，拉動一季度規模以上工業利潤增長51.5個百分點，是拉動作用最強的行業板塊。

各行業中，裝備製造業、高技術製造業保持良好增勢。一季度，裝備製造業、高技術製造業，計算機、通信和其他電子設備製造業，以及電氣機械和器材製造業4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長38.2個百分點。

企業運營效率明顯提升

朱虹還指出，企業運營效率明顯提升，呈現單位成本按年下降，利潤率上升；企業虧損面縮小，減虧明顯；產成品存貨增速回落，庫存周轉加快。

不過，朱虹稱，全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。

責任編輯：尹航

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