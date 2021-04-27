螺螄粉為何「爆紅」？ 習近平考察後 內媒這樣分析（組圖）

中共總書記習近平周一（26日）在廣西柳州考察期間，造訪螺螄粉生產集聚區。此舉在內地引來廣泛關注。官媒同日刊登文章，分析了螺螄粉成功由柳州「走向」全國的原因。

新華網周二報道，當日正於廣西柳州考察的習近平，下午到柳州螺螄粉生產集聚區，了解該特色產業發展情況。此舉再引來關於螺螄粉的討論，尤其是小小一碗螺螄粉，受民眾熱捧的因由。

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報道指，螺螄粉是源於上世紀七八十年代的夜市小吃，僅用6年時間，便從2014年底第一家袋裝螺螄粉企業成立，到2020年產值超百億元，如今遠銷海外20多個國家和地區，創造約25萬個就業崗位。

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報道又指，柳州市於2010年鼓勵商家赴北、上、廣等地開店，惟食材空運增加經營成本，現煮堂食難滿足更多食客對正宗螺螄粉的需求。在「工業思維」根深蒂固的柳州，開始有商戶萌生以實現「袋裝螺螄粉」速食規模化生產，把原汁原味的螺螄粉快遞給食客之想法。

2014年，幾個小作坊首先試行生產了袋裝螺螄粉，惟因衛生問題被查封。而當地政府則察覺「袋裝」改變螺螄粉供給面的結構改革機遇，故於2015年初確定柳州螺螄粉產業改以「袋裝」，走機械化生產的路線。

在當地政府制定標準、申請「柳州螺螄粉」國家地理標誌產品、建立產品質量檢測中心和原材料基地等努力，加上企業研發可長期保存、方便攜帶的袋裝速食螺螄粉等持續技術革新下，螺螄粉得以成功推廣，迅速風靡網絡。

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此外，當地政府亦開闢螺螄粉產業園，推動「小作坊」走入「工業園」。而在當地雄厚工業基礎保障下，部分企業90%生產工序已實現自動化。現時有關產業鍊正日趨完善，多元產業新業態正於當地形成，並涵蓋農業、食品工業、電子商務、工業旅遊、文創產品等多個領域。

柳州是中國西南工業重鎮，內地5大汽車生產基地之一。報道指，全國每賣出每10輛車，就有1輛產自柳州。

責任編輯：黃良潤

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