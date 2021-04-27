澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感

澳洲內政部秘書長Michael Pezzullo周日（25日）宣稱，澳洲「戰鼓」已響起，並須「再派戰士出戰」。當地傳媒指，有關言論是呼應國防部長達頓（Peter Dutton）日前針對針對台海局勢的言論。

而在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（26日）回應達頓的言論稱，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義。

澳洲《澳洲人報》（The Australian）網站周二（27日）報道，澳內政部秘書長Michael Pezzullo於周日發表的澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）聲明中強調，澳洲與崇尚自由的盟友要準備「為自由而戰」。他稱，「戰鼓」（drums of war）已響起，澳洲「須再派戰士出戰」。

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聲明又稱，美國及其盟友於1950年代曾面對蘇聯的威脅，而今「自由國家仍持續遭遇此般挑戰」。

報道指，此一宣稱呼應了國防部長達頓早前針對台海局勢的言論。達頓同日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時稱，不應低估中澳為台海爆發衝突的可能性。他又稱，來自中國的軍事施壓與日俱增，澳軍方聚焦相關區域。

報道又引述「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）的一名專家指，Pezzullo聲明中的言論，與澳政府去年公布的「2020國防戰略革新」（2020 Defence Strategic Update）一致。

在北京，中國外交部發言人汪文斌於周一的例行記者會上，回應達頓的言論時強調，恪守「一中原則」是中澳關係的應有之義。

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汪文斌又強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台海問題純屬中國內政，不容外部勢力干預。

汪文斌指，中國必須統一，亦必然統一。陸方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

汪文斌又籲澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實謹言慎行，不向台獨」分裂勢力發出錯誤信號，多做有利台海和平穩定和中澳關係的事。

責任編輯：黃良潤

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