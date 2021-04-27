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日本最新外交藍皮書 首度指中方闖釣魚島「違國際法」

國情動向 12:54 2021/04/27

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日本2021版外交藍皮書提報今日內閣會議後，正式發表。文中對中國海洋活動頻繁，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」，表達憂心。對於中國海警局船隻屢屢駛入釣魚島列嶼周邊日本「領海」，文中也首度稱此舉違反國際法。

中、日和台灣都聲稱擁有釣魚島列嶼主權。中國海警早前通報，中國海警2301艦艇編隊25日在「釣魚島領海內」巡航。

措辭較去年強烈

日本最新版外交藍皮書稱，日中關係是日本外交最重要雙邊關係之一，安定的中日關係對國際社會的和平、安定、繁榮非常重要，日中同為背負責任的大國，應強化日中關係，為區域及國際社會的各種課題做出貢獻。今後也希望透過領袖峰會為首的高階官員交流，建構安定關係。

但文中也多次對中國海洋活動表達憂心。指中國不透明的軍事力量仍不斷在強化，且片面地嘗試改變現狀。中國不斷增加國防預算，意圖取得太空、網絡、電磁波等新領域的優勢。此外，中方在東海、南海等地，以現有海洋法秩序所不符的主張為基礎採取的行動，以力量持續嘗試改變現狀，對該地區和國際社會構成了「強烈關切」。這一措辭明顯強於去年報告對中國的軍事活動所使用的「共同關切」。

文中也對中國海警法對於適用海域、武器使用權限曖昧，與國際法的整合上有疑慮，指日本將持續對中方表達深切擔憂。

此外，報告還對中國涉嫌在新疆地區侵犯人權以及香港問題表達「深切疑慮」。

日印領導人通話 關切中國海上舉動

另據日本共同社，首相菅義偉昨天與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，就中國在日方周邊水域的進逼行為表達「嚴重關切」。

報道引述外務省的說法指，菅義偉對北京在東海、南海「加劇片面改變現狀的企圖」感到憂心，包括中方近期推出海警法，賦予中國海警以武力對付侵入水域船隻的權力。

外務省表示，兩人都強調日本與印度合作，並與其他包括美國、澳洲等國共同實現「自由與開放印太」地區的重要性。

釣魚島地貌細節曝光 中國重申主權意味強烈（多圖）

日防相指中國步步侵略 京斥信口開河、極不負責任

責任編輯：蒯宇澄

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