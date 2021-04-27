「奪島神器」服役  海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）

解放軍海軍三款主戰艦艇23日同時舉行交接入列儀式，中共總書記、中央軍委主席習近平親自到場。其中，075兩棲攻擊艦「海南艦」被外界視為「奪島關鍵」，中央電視台也罕見公開其海上訓練畫面，其中一段是海南艦在行駛中急轉彎，秀出跟國產航母山東艦「攤煎餅」極為相似的操作，顯示其操作靈活度。

東方網報道，這種海上「攤煎餅」航行，被稱為最小半徑急轉彎，往往在尋找風向放飛艦載機、規避攻擊、回歸編隊、或尋找風向回收艦載機等時機做出。解放軍海軍此前也先後公開過航母遼寧艦、山東艦在海上訓練時，做出的最小半徑急轉彎畫面。

解放軍075兩棲艦罕曝演練 被稱奪島利器（多圖，有片）

解放軍075艦真身全曝光 被視武統台灣神器（組圖）

對於大型軍艦需進行「攤煎餅」式高速急轉彎訓練，內地軍事專家曹衛東表示，航母在高速航行時，如遇敵人魚雷來襲，特別是從橫向或尾流方向來襲擊的時候，航母進行急轉彎的規避，就可以使魚雷從艦艏方向或艦舷的方向飛馳而過，及時規避。

專家：展示規避魚雷的能力

其次，當兩艘艦艇如果要發生意外碰撞時，急轉彎也可進行有效的避讓，避免事故的發生。

▲ 中央電視台罕見公開其海上訓練畫面，其中一段是海南艦在行駛中急轉彎。

曹衛東指出，「這種快速航行、行駛中急轉彎的訓練，是一種軍事上的需要，是一種實戰化訓練的需要，此外，航母適時地轉彎，就可以讓艦載機迎風進行起降，為艦載機創造了有利的起降條件」。

據報道，海上大角度機動操作是航母海試的規定動作，中外海軍大型艦艇都會進行類似的訓練和測試。被稱為「小航母」的075型兩棲攻擊艦海南艦進行這種高難度的訓練，也有解放軍展示075型兩棲攻擊艦性能的意圖。

除海上「攤煎餅」，央視節目還公開海南艦實戰化訓練的畫面。包括甲板上停滿直升機，進行艦上起降訓練及海南艦與氣墊登陸艇、兩棲突擊車進行協同演訓。

中國首艘075型兩棲攻擊艦海試 登島作戰力將大幅提升（有片）

中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘

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075海南艦演訓情況：

習近平視察三艘新艦：

責任編輯：鄧國強

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