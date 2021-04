趙婷可當「中美調解者」？ 環球時報這樣說

華裔女導演趙婷繼金球獎後,再憑《浪跡天地》奪奧斯卡2021最佳導演獎。內地《環球時報》周一(26日)發表社論,稱趙婷可在中國及美國對抗日益加劇之際,發揮調解作用,避免成為摩擦點。

《環球時報》英文版周一發表題為《「浪跡天地」提醒那些陷入中美對抗困境的人堅守信念》('Nomadland' reminds those caught between US-China rivalry to keep faith)的社論,強調趙婷可於中美交惡時期,在兩個社會中發揮調解作用,並稱其「無法擺脫自己的特殊標籤,且應積極使用之」。

社論認同趙婷在得獎感言中稱,她所獲的獎項是獻給「不論艱辛仍為自己堅持、與他人相互堅持美好的人們」;並稱當前中美關係處於艱難時期,此般情況要求那些必須經歷艱難的人堅守信念。

「浪跡天地 與中國人生活相差甚遠」

社論認為,趙婷在得獎感言中提到,她兒時學到「人之初,性本善」;她正是通過此句,應對困難時期。

社論又認為,《浪跡天地》與中國人生活相差甚遠,在中國上映收益將較少,惟其獲奧斯卡獎,意味該電影「已打動美國社會」。

趙婷過去言論招「辱華風波」 《浪跡天地》內地上畫無期

《浪跡天地》奪最佳電影及最佳導演 趙婷領獎時提《三字經》(有片)

華裔女導演趙婷繼金球獎後,再憑《浪跡天地》奪奧斯卡2021最佳導演獎。但她這齣作品的內地預告上映海報,卻於上月突然被撤下,意味上畫遭叫停、何時公映未有檔期。外界揣測,這與趙婷一段多年前的訪問被翻出有關,她當年曾稱「中國遍地都是謊言」。

趙婷導演的《浪跡天地(Nomadland) 》,中國內地譯《無依之地》、台灣譯《游牧人生》。

