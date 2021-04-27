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趙婷可當「中美調解者」？ 環球時報這樣說

社會熱點 15:09 2021/04/27

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華裔女導演趙婷繼金球獎後，再憑《浪跡天地》奪奧斯卡2021最佳導演獎。內地《環球時報》周一（26日）發表社論，稱趙婷可在中國及美國對抗日益加劇之際，發揮調解作用，避免成為摩擦點。

《環球時報》英文版周一發表題為《「浪跡天地」提醒那些陷入中美對抗困境的人堅守信念》（'Nomadland' reminds those caught between US-China rivalry to keep faith）的社論，強調趙婷可於中美交惡時期，在兩個社會中發揮調解作用，並稱其「無法擺脫自己的特殊標籤，且應積極使用之」。

社論認同趙婷在得獎感言中稱，她所獲的獎項是獻給「不論艱辛仍為自己堅持、與他人相互堅持美好的人們」；並稱當前中美關係處於艱難時期，此般情況要求那些必須經歷艱難的人堅守信念。

「浪跡天地  與中國人生活相差甚遠」

社論認為，趙婷在得獎感言中提到，她兒時學到「人之初，性本善」；她正是通過此句，應對困難時期。

社論又認為，《浪跡天地》與中國人生活相差甚遠，在中國上映收益將較少，惟其獲奧斯卡獎，意味該電影「已打動美國社會」。

趙婷過去言論招「辱華風波」 《浪跡天地》內地上畫無期

《浪跡天地》奪最佳電影及最佳導演 趙婷領獎時提《三字經》（有片）

華裔女導演趙婷繼金球獎後，再憑《浪跡天地》奪奧斯卡2021最佳導演獎。但她這齣作品的內地預告上映海報，卻於上月突然被撤下，意味上畫遭叫停、何時公映未有檔期。外界揣測，這與趙婷一段多年前的訪問被翻出有關，她當年曾稱「中國遍地都是謊言」。

趙婷導演的《浪跡天地（Nomadland） 》，中國內地譯《無依之地》、台灣譯《游牧人生》。

責任編輯：黃良潤

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